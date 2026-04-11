32歲男子土耳其抵港 薯片零食內藏1000萬元K仔被捕
香港海關在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。
一名32歲男旅客昨日（10日）從土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員清關時，在他的行李內檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,000萬元，遂將他拘捕。該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，將於下周一（13日）在西九龍裁判法院提堂。
罪成最高可被判囚終身
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
海關呼籲市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024364/32歲男子土耳其抵港-薯片零食內藏1000萬元k仔被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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