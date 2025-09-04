33.5秒成功辨別10色 寵物鸚鵡破世績

【on.cc東網專訊】健力士世界紀錄大全官網周二（2日）公布，河南省焦作市一隻寵物鸚鵡僅用33.5秒，可識別10種顏色，成為「鸚鵡識別10種顏色最快時間」世界紀錄保持者。

該隻鸚鵡去年11月挑戰打破上述世界紀錄，分別啣起10個不同顏色小草球，再放入相應顏色膠箱之內。牠一度出錯，誤把一個深粉色草球放入淺粉色箱中，幸好及時糾正錯誤，最終創下世界紀錄。

鸚鵡主人表示，他2020年收養後發現，該隻幼崽喜歡玩不同顏色小球，於是開始教授如何區分顏色，再分類到正確位置。

