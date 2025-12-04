ehq7n4swopby.jpg

一名男警被指於元朗寮屋與他人串謀製作毒品，被控一項「串謀製造危險藥物」罪，案件今日(4日)在屯門裁判法院再提堂。控方申請將案件押後到明年1月30日，以待收取毒品化驗報告及有關專家報告獲接納，期間被告繼續還押。

被告孫程遠(被起訴時34歲，沒有報稱職業)，被控於今年1月24日至 4月23日，在新界元朗大樹下東路崇山新村丈量區1648寮屋，與其他不知名人士，串謀製造危險藥物。

案件編號：TMCC900001/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/34歲男警涉元朗寮屋串謀製毒-還押明年1.30再訊/624763?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral