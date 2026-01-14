35歲男隨機砍殺七旬漢 稱受「天狼星人」指示求減責 官指手法兇殘囚終身

35 歲無業男涉 2021 年 8 月，在屯門遊樂場涼亭，用斧頭隨機砍殺七旬漢，並在警誡錄影會面中，稱受「天狼星人」指示殺人。他否認謀殺罪受審，陪審團早前一致裁定罪成，周三（14 日）在高等法院被判終身監禁。



法官郭啟安引述精神科專家指，被告有精神病徵狀，但並非患思覺失調，認為被告「裝病」。官認為，被告並非神智失常，與死者無怨無仇，卻無故殺死互不相識的死者，亦無展示深刻悔意，犯案手法極之兇殘，為「反社會行為」。

辯方以「減責神志失常」抗辯

被告萬日林（現 35 歲），被控一項謀殺罪，指於 2021 年 8 月 5 日，在屯門海珠路豐景園輕鐵站附近的海珠路遊樂場內涼亭，謀殺事主張國炎。庭上透露，被告欲承認誤殺罪，但不獲控方接納。

廣告 廣告

法官郭啟安指，辯方在審訊中並不否認被告將死者殺死，但以「減責神志失常」為由抗辯。官綜合兩名專家證人證供指，被告有精神病的徵狀，但非患有思覺失調。專家認為，被告「裝病」，可能具有人格問題或者反社會人格，但並不構成精神失常。

法律101｜「謀殺」與「誤殺」有何分別？定罪門檻有何不同？

官：被告沒展示悔意 手法極兇殘

法官郭啟安指，被告學歷至中五，未婚的他被捕前與 68 歲母親同住，健康良好，沒長期病患，亦無刑事定罪紀錄。官又指，被告及其親友均沒呈交任何求情信。

官透露，被告還押小欖精神病治療中心候判期間，曾與辯方律師會面，但被告未能集中注意力，律師代表亦留意到被告目光呆滯。對於案發情況，被告仍稱「有聲音叫佢殺人」，如不做便會遭虐待，但他明白被裁定謀殺罪成，須面對終身監禁的判罰，另表達對死者家人的歉意。

官續指，被告雖明白殺人須負上刑責，但他沒展示任何深刻悔意，而被告既不是神智失常，亦與死者無怨無仇，卻無故殺死互不相識的死者，批評被告犯案手法極之兇殘，為「反社會行為」，性質極為惡劣，判處終身監禁。被告聞判時神情冷靜，向官表示「明白」。

案情：被告稱受「天狼星人」指示殺人

控方開案陳詞指，2021 年 8 月 5 日晚上 9 時，途人發現事主倒臥屯門海珠路遊樂場內涼亭，頭部有大量血跡。救護員到場發現事主頭骨部破裂、腦漿溢出、頸部受傷，當場確認死亡。

被告在錄影會面指，當晚看到有名老翁在涼亭吸煙，他便從後用斧頭劈向老翁頭部，期間他曾稱「要確保成功殺死個男人」。被告事後到公廁企圖自殺，被警員制服及拘捕，自殺未遂。就犯案原因，被告稱受「天狼星人」指示殺人，會在兩年後公開原因，另稱去世後有事要辦，故此自殺。

專家證人、青山醫院法醫精神科顧問醫生鄧宛兒供稱，自 2021 年 8 月起擔任被告的精神科主診醫生，被告在案發後的會面中，向她稱在「100 萬個生命周期」前為天狼星人，轉世後先後成為中國首位君主及泰王拉瑪，亦提及他於上世被暗殺，故要報仇。

HCCC421/2023

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道