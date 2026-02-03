35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前

現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。前年7月佢喺社交平台撰長文表示已正式離巢TVB，除咗積極主持MC活動、做義工及參與慈善工作之外，佢更轉投教育界發展。

近日，邵珮詩出席《保良局周年慈善餐舞會》，身體力行支持慈善，以一身黑色晚裝示人，皮膚狀態及身形依然保持得好好，高貴得嚟又優雅，氣質更勝以前，同昔日鏡頭前甜美形象好唔同。

邵珮詩擁有心理學學位，更精通粵、英、國、日四種語言。家底豐厚嘅佢，太公為維他奶創辦人之一，不過佢曾澄請自爺爺退休後，直屬親屬已沒有接管生意，故此有關維他奶嘅生意已非邵珮詩家族所擁有。佢當年卸任港姐冠軍後，被安排參與節目《Sunday好戲王》等綜藝節目。首套演出嘅劇集為2016年播出嘅《潮流教主》，於劇中飾演有錢女莫麗娜，不過觀眾就狠批佢做戲唔自然，聲線又過尖。最令人印象深刻嘅應該係《愛·回家之開心速遞》尋寶圖職員「欣欣」侯蔡欣，但正值角色入屋就退出劇組，令劇迷非常不捨。即使演出機會唔多，但邵珮詩仍積極裝備自己，學習現代舞、溜冰、踩板等才藝，又考獲瑜伽導師牌開班教學生。

