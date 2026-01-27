35+顛覆政權案 梁晃維張可森刑滿出獄

【Now新聞台】35+顛覆政權案，前區議員梁晃維及張可森刑滿出獄。

前中西區區議員梁晃維及前屯門區議員張可森清晨出獄，兩人是墨落無悔聲明發起人，他們認罪判囚4年11個月。

本案45名罪成被告有18人已出獄。

