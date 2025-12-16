-35°C 極寒挑戰！香港直衝哈爾濱冰雪節 飛機高鐵點揀？「東方莫斯科」交通攻略





香港去哈爾濱交通

準備好探索中國東北嘅絕世瑰寶未？位於黑龍江省嘅哈爾濱，唔單止係東北地區最大嘅城市之一，更以佢獨一無二嘅冰雪魅力聞名中外！

呢度冬天氣溫可以低到攝氏零下 35 度，所以贏得咗「北國冰城」呢個美譽。同時，哈爾濱濃郁嘅俄羅斯風情亦令佢被譽為「東方莫斯科」。每年一月，呢個城市都會迎來全球矚目嘅盛事——中國哈爾濱國際冰雪節，吸引無數遊客沉醉喺冰雪藝術嘅奇幻世界！所以，哈爾濱唔單止擁有豐富多彩嘅歷史文化同自然風光，更加係冬季旅遊嘅絕佳選擇！

對於計劃由香港出發嘅旅客嚟講，家陣去呢個迷人城市嘅交通方式已經唔再局限於飛機，高鐵嘅開通提供咗更靈活、更便捷嘅出行選項。本篇攻略將會為你詳盡整理 香港去哈爾濱交通嘅各種途徑，包括飛機、高鐵時間、購票優惠等等實用資訊，幫你輕鬆規劃一趟難忘嘅哈爾濱冰雪之旅！

香港去哈爾濱交通 | 飛機

如果想極速抵達，追求旅途嘅效率同速度，搭飛機毫無疑問係由香港去哈爾濱最直接又最快捷嘅交通方法！

目前，中國南方航空（CZ）有提供由香港直飛哈爾濱嘅航班服務，飛行時間大約只需 4 小時 25 分鐘，就可以直達哈爾濱太平國際機場（HRB）！

🔄 彈性中轉選擇

除此之外，旅客都可以選擇由香港出發，經北京、上海、南京等主要大城市中轉，再轉駁內陸機去哈爾濱。咁樣你可以享受更多航班選擇嘅彈性！

香港去哈爾濱交通 | 高鐵

雖然現時香港仲未有直達哈爾濱嘅高鐵服務，但旅客依然可以透過便捷嘅轉乘方案，享受高鐵之旅嘅舒適同沿途風景。由香港出發，你可以選擇經廣州或者北京進行中轉，再轉駁高鐵或普通列車去哈爾濱，交通組合夠晒多樣化！

路線一：🐢 經廣州 - 慢遊賞盡南北風光

對於想感受深度旅行嘅朋友，可以選擇由廣州中轉：

第一步： 由 香港西九龍站 搭高鐵去 廣州東站 或 廣州南站 。

第二步： 之後由廣州站轉乘 普通火車 去哈爾濱。

賣點： 雖然呢條路線嘅平均車程大約 35 小時，時間會比較長，但就可以俾你沿途欣賞中國由南到北嘅風光變幻，體驗一次深度嘅鐵路之旅。

路線二：🚀 經北京 - 現時最快高鐵線 (極速約 14 小時)

如果你希望以更快嘅速度體驗高鐵嘅魅力，咁經北京中轉嘅路線就會係你嘅最佳選擇：

第一步： 由 香港西九龍站 出發，搭高鐵或舒適嘅 動臥列車 直達 北京西站 。

第二步： 抵達北京後，轉去 北京朝陽站 ，再轉搭高鐵前往哈爾濱。

賣點： 呢條路線嘅平均車程大約 14 小時，係目前由香港去哈爾濱最快速嘅高鐵路線，令你喺最短時間內抵達冰城！

💰 經北京高鐵路線詳情 (參考)

第一段 (香港西九龍站 - 北京西站)：

二等座約 HK$1,300 時間約 8 小時 30 分鐘

第二段 (北京西站 - 哈爾濱西站)：

二等座約 HK$641 時間約 5 - 7 小時

總計 (二等座)：

總價約 HK$1,941 總時間約 14 - 16 小時



📌 溫馨提示： 以上高鐵價格及時間僅供參考，實際票價以 Trip.com 網站預訂時為準。

香港去哈爾濱交通 | 高鐵+飛機

雖然中國南方航空（CZ）有提供香港往返哈爾濱嘅直航航班，但現時每星期只得兩班（逢星期日同星期四）！如果你嘅行程日期唔啱，唔使擔心！

你可以靈活選擇「高鐵 + 飛機」嘅組合方案！

點樣玩轉「高鐵+飛機」？

第一步： 先坐高鐵去 深圳、廣州 或者 北京 等內地大城市。

第二步： 之後轉乘班次更頻密嘅內陸航班飛去哈爾濱。

呢種創新嘅交通方式唔單止可以提供更多出發時間嘅選擇，仲可以俾你喺一次旅程入面，同時體驗高鐵嘅便捷同飛機嘅快速！為你嘅香港去哈爾濱交通增添更多樂趣同彈性！

香港去哈爾濱交通 | 交通方式對比

我哋為你總結咗由香港出發去哈爾濱嘅三種主要交通方式，幫你一目瞭然，揀出最適合自己嘅方法：

1. ✈️ 飛機（直航）

車程時間： 4 小時 25 分鐘

費用預算： HK$2,500 起

優缺點： 航程最快，但一個星期只得兩班，日期彈性較低。

適合人士： 追求極致效率，對時間有嚴格要求嘅旅客。

2. 🚅 高鐵 (轉乘)

車程時間： 13 - 17 小時 (經北京)

費用預算： HK$900 - HK$1,200 起

優缺點： 價格最平，但耗時勁長，需要較強嘅耐性。

適合人士： 預算有限，或者想體驗一趟深度長途鐵路之旅嘅旅客。

3. 🚄✈️ 高鐵 + 飛機 (組合方案)

車程時間： 7 - 9 小時 (連轉乘時間)

費用預算： HK$1,000 - HK$2,000 起

優缺點： 彈性最高，可以喺一個旅程入面體驗晒高鐵同飛機兩種交通工具。

適合人士： 希望控制成本，但又唔想坐太耐長途高鐵嘅旅客。





香港去哈爾濱交通 | 哈爾濱景點推介

哈爾濱景點推介 | #1 哈爾濱冰雪大世界

嚟到哈爾濱，點可以錯過世界級嘅冰雪奇觀！哈爾濱冰雪大世界係全球最大嘅冰雪主題樂園之一，每年冬天都會吸引世界各地嘅遊客。呢度以佢宏偉壯觀嘅冰雕藝術同璀璨奪目嘅燈光秀聞名，被譽為現實版嘅「冰雪迪士尼」！

每一屆冰雪大世界都匠心獨運，設計同主題各有特色，由數唔清嘅精美冰雕建築、晶瑩剔透嘅冰燈藝術同埋豐富多樣嘅娛樂設施構成，保證令你目不暇給、流連忘返！

📍 景點資訊

地址： 哈爾濱市松北區太陽大道冰雪大世界園區

開放時間： 每年 12 月中旬至下年 2 月底 （實際時間會取決於氣溫同天氣）

交通攻略： 搭乘專線巴士或者的士前往哈爾濱冰雪大世界





香港去哈爾濱交通, 景點, 哈爾濱冰雪大世界

哈爾濱景點推介 | #2 聖索菲亞大教堂

除咗冰雪奇觀，哈爾濱嘅歷史文化底蘊同樣令人驚嘆！聖索菲亞大教堂建於 1907 年，係呢座城市最具代表性嘅地標建築，亦係中國現存規模最大嘅東正教教堂。佢巍峨矗立，見證咗哈爾濱中西文化交融嘅百年歷史印記！

大教堂以佢宏偉莊嚴嘅拜占庭式建築風格同獨特嘅綠色洋蔥頭穹頂而聞名。行入去，精緻嘅壁畫同考究嘅木結構設計，更加係令人讚嘆不已，就好似瞬間置身於異國他鄉！

📍 景點資訊

地址： 哈爾濱市道里區透籠街 88 號

開放時間： 09:00 - 17:00

交通攻略： 搭乘地鐵 1 號線去博物館站，步行大約 10 分鐘就到

香港去哈爾濱交通, 景點, 聖索菲亞大教堂

哈爾濱景點推介 | #3 哈爾濱極地公園·極地館

對於家庭出遊或者親子旅客嚟講，哈爾濱極地公園·極地館絕對係一個唔可以錯過嘅熱門景點！作為中國首座以極地生物為主題嘅專業展館，呢度匯集咗北極熊、企鵝、海豹等等多種珍稀極地動物。場館透過精彩嘅海洋動物表演同逼真嘅極地生態場景模擬，令遊客就好似置身喺冰雪世界之中！

尤其值得一提嘅係，極地館內獨特嘅「極地白鯨表演」以佢高超嘅互動性同震撼嘅視覺效果，深受廣大遊客嘅喜愛，必定會為你嘅哈爾濱之旅增添無限童趣同驚喜！

📍 景點資訊

地址： 黑龍江省哈爾濱市松北區太陽大道 3 號

開放時間： 09:00 - 17:00

交通攻略： 搭乘地鐵 2 號線去太陽島站，步行大約 10 分鐘就到

香港去哈爾濱交通, 景點, 哈爾濱極地公園·極地館

香港去哈爾濱交通 | 哈爾濱美食推介

哈爾濱美食推介 | #1 老昌春餅

嚟到哈爾濱，你絕對唔可以錯過【老昌春餅】呢個傳統嘅餅食！佢嘅餅皮薄到好似蟬翼咁，口感夠晒筋道，可以搭配各式各樣豐富嘅餡料，例如炒合菜、京醬肉絲等等。

食法： 記得要將餡料用春餅包埋一齊食！口感層次會好豐富，風味絕佳，絕對係哈爾濱地道風味嘅代表！

📍 美食資訊

地址： 道里區中央大街附近有多間分店

營業時間： 10:00 - 21:00

香港去哈爾濱交通, 美食, 老昌春餅

哈爾濱美食推介 | #2 華梅西餐廳

作為「東方莫斯科」，哈爾濱嘅俄羅斯美食文化同樣源遠流長！華梅西餐廳就係其中嘅翹楚，以佢正宗嘅俄羅斯菜聞名遐邇！

喺呢度，你可以品嚐到濃郁香醇嘅羅宋湯、香氣四溢嘅俄式烤肉等等經典菜式。餐廳內部裝潢極具俄式風情，等你喺享用美食嘅同時，都可以沉浸喺獨特嘅異域氛圍中，絕對係哈爾濱不可多得嘅美食推介！

📍 美食資訊

地址： 道里區中央大街 112 號

營業時間： 10:30 - 22:00





香港去哈爾濱交通, 美食, 華梅西餐廳

哈爾濱美食推介 | #3 馬迭爾冰棍

當你漫步喺哈爾濱嘅中央大街上，你會發現一個無處不在嘅標誌性品牌——馬迭爾！呢個哈爾濱最有名嘅食品品牌之一，以佢濃郁奶香、口感綿密嘅手工冰棍聞名全國！

無論係寒冬定酷暑，嚟一支馬迭爾冰棍都係遊客們嘅必選體驗！嗰種醇厚嘅奶味同冰涼嘅口感，絕對係你哈爾濱美食之旅嘅完美句點！

📍 美食資訊

地址： 中央大街 89 號

營業時間： 10:30 - 22:00

香港去哈爾濱交通, 美食, 馬迭爾冰棍

香港去哈爾濱交通 | 哈爾濱酒店推介

推薦指數： ⭐⭐⭐⭐ (地點至上、性價比高)

推薦原因：

無敵位置！ 呢間假日酒店嘅最大優勢就係 超近中央大街 ，行兩步就到，掃街、購物勁方便！仲要 駁住地鐵站 ，出入各大景點（例如冰雪大世界）都好輕鬆快捷。 服務貼心： 萬達假日品牌一向服務有保證，房間新淨企理，設施齊全，尤其適合 家庭客 或 第一次去哈爾濱 嘅旅客，地點夠晒穩陣！ 適合人士： 追求 極致便利 同 高性價比 嘅旅客。



哈爾濱萬達假日酒店（中央大街地鐵站店）(Wanda Holiday Hotel)





推薦指數： ⭐⭐⭐⭐

推薦原因：

國際品牌信心保證： 麗怡係萬豪旗下嘅品牌，設計較為 時尚新穎 ，房間空間感足夠，住得好舒服。 中央大街核心地帶： 佢位置喺中央大街核心區域，一出門口就可以即刻感受「東方莫斯科」嘅熱鬧氣氛，去聖索菲亞大教堂都好近。 設施舒適： 設施同服務都達到國際標準，俾你喺極寒嘅哈爾濱都享受到 溫暖舒適 嘅住宿體驗。 適合人士： 鍾意 國際連鎖酒店品牌 ，追求 舒適與設計感 嘅旅客。



哈爾濱中央大街Country Inn By Radisson麗怡酒店(Country Inn By Radisson, Central Street, Harbin)





推薦指數： ⭐⭐⭐⭐⭐ (豪華享受、設計感強)

推薦原因：

頂級奢華體驗： 呢間係凱悅集團旗下嘅高端品牌，走 精品酒店路線 ，設計獨特又有品味，極具地方特色。 服務一流： 服務細緻入微。 環境寧靜： 雖然位置方便，但又可以做到鬧中帶靜，夜晚瞓覺唔會嘈，確保你喺漫長嘅冰雪之旅後可以得到 優質休息 。 適合人士： 尋求 高品質、豪華住宿 ，注重酒店設計與體驗嘅旅客。



哈爾濱敖麓谷雅酒店｜凱悅臻選(AOLUGUYA In The Unbound Collection By Hyatt Hotel)





❓ 哈爾濱交通常見問題 Q&A

Q1：從香港去哈爾濱最快嘅交通方式係乜嘢？

A： 最快嘅方式係搭直飛航班，全程大約 5 個鐘頭。香港國際機場有直飛哈爾濱太平國際機場嘅航班（現時班次較少），尤其適合希望節省時間嘅旅客。

Q2：香港到哈爾濱嘅高鐵可唔可以直達？

A： 暫時未有直達嘅高鐵。你需要先從香港搭高鐵到廣州或者北京，再轉駁高鐵至哈爾濱。成個行程大約需時 15 至 17 個鐘頭，比較適合時間充裕嘅旅客，順便可以睇埋沿途風景。

Q3：冬天去哈爾濱嘅交通會唔會受天氣影響？

A： 會！ 冬季哈爾濱氣溫極低，加上有機會出現大雪或結冰。