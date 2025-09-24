350-MWe 核能反應堆將美國廢棄煤礦轉型為發電廠

田納西河谷管理局（TVA）最近宣佈，已向核聚變公司 Type One Energy 發出意向書（Letter of Intent, LOI），該協議涉及在田納西州諾克斯維爾附近的退役 Bull Run 化石燃料電廠場地開發商業核聚變電廠的潛在計劃。這項提案專注於 Type One Energy 的 Infinity Two 電廠設計，這是一座 350 兆瓦電（350 MWe）的設施，旨在為電網提供基載電力。兩家公司計劃在 2030 年代中期啟用這座試點核聚變電廠，這一目標顯示出它們在推動核能未來方面的雄心。

Infinity Two 電廠設計利用了恆星化器核聚變技術。與更為人熟知的托卡馬克設計不同，恆星化器使用複雜的扭曲磁場，以非對稱配置來控制進行核聚變所需的超熱等離子體。這種方法克服了托卡馬克面臨的一些等離子體約束挑戰，因為這些挑戰源自圍繞環形圈的磁圈密度變化。TVA 在其公告中指出，恆星化器目前是唯一一種在高效穩定運行中證明具備穩定、持續操作能力的核聚變技術。這些特徵對於旨在提供可靠、按需電力並具競爭價格的電源至關重要。Type One Energy 強調，他們正利用現有材料和基本的核聚變技術來支持技術的近期部署。

選擇 Bull Run 場地是一個顯著的決策。作為一座以前的化石燃料電廠，該地點已擁有關鍵基礎設施，包括高容量的電網連接和來自 Clinch River 的冷卻水。TVA 總裁兼首席執行官 Don Moul 表示：「我對於美國首座商業恆星化器核聚變電廠建設在田納西河谷的可能性感到興奮。」重新利用這類地點已成為能源行業轉型至新電源的一種日益普遍的策略。對於像 TVA 這樣的大型公用事業公司而言，探索核聚變是其長期戰略的一部分，旨在確定可靠、按需且無排放的電源，這些電源可以與間歇性的可再生能源（如太陽能和風能）共同運作。

早在今年，TVA 和 Type One Energy 就簽署了一份合作協議，共同開發初步計劃。隨後在七月，根據名為「Project Infinity」的倡議簽署了第一批商業合同。在這些合同的一部分中，TVA 在阿拉巴馬州 Muscle Shoals 的電力服務商店正在協助開發針對一個名為 Infinity One 的小型恆星化器測試平台的專門焊接和製造技術。為該原型開發的製造和建設方法將隨後應用於建造全規模的 Infinity Two 電廠。除了建設和發電之外，這一合作夥伴關係還探討了未來將原型設施用作工作人員培訓中心的潛力，為商業核聚變行業準備專門的技術人員和操作員。Type One Energy 的首席執行官 Christofer Mowry 表示：「這份與 TVA 的意向書，及其為 Type One Energy 確立的角色，完全符合我們追求商業化核聚變能源的低風險方法目標。」

