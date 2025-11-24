36歲日籍東京迪士尼維修員 涉訪港迪士尼期間偷拍女子 准保釋候訊、不得離港

36 歲日籍東京迪士尼機械維修員，被指於上周六（22 日）到訪香港迪士尼時，以全景相機，從衣服下方偷拍一名女子私密部位，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件周一（24 日）在西九龍裁判法院首提堂。



控方申請將案件押後至 12 月 22 日再訊，向律政司索取法律意見，獲裁判官何慧嫻接納。期間被告可以兩萬元保釋，需遵守不得離港、一星期報到兩次等條件。

日本籍被告柴又賢史（36 歲，報稱東京迪士尼機械維修員），被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。聆訊以英文進行，被告需要日語翻譯。

控罪指，被告於 2025 年 11 月 22 日，在香港新界大嶼山幻想道香港迪士尼樂園迪士尼故事劇場外，出於拍攝女子 X 的私密部位的意圖，為了從該女子 X 的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部全景相機，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否得到該女子 X 同意。

案件編號：WKCC5350/2025