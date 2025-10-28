36歲母拍攝兩歲兒子口交等片段 判監兩年半 官指為獵食者、違誠信最嚴重一例

36 歲母親認兩歲兒子為她口交、拍攝兒子與女兒色情片段等，承認 5 罪周二（28 日）在區域法院被判監兩年半。辯方求情稱，被告遭受丈夫家暴、操控，想藉拍片制止丈夫再要求在子女面前性交等，「長期承受此等扭曲的行為，亦扭曲了她」。



暫委法官鍾明新反駁，被告承認犯案時有性滿足的意圖，是出於自己意志，丈夫也沒要求她傳片，斥被告「扮演受害人」，但犯案的角色形同「獵食者」，是違反誠信最嚴重的一例。官又指，令人心碎的是男童在創傷後仍對母親懷有無條件的愛，被告聽到後用紙巾拭淚。

被告原稱受丈夫脅逼

辯方撤回說法

被告 W.C.T. 本月中承認 5 罪，官索取心理及精神科報告，延至周二判刑。庭上她獲安排普通話傳譯。

法官關注，被告在報告中稱是受到丈夫威脅拍片，又在求情信中稱自己愚蠢、糊塗，指若她提出自己是受脅（coercion or threat） ，則不應認罪。

辯方索取指示後，撤回被告在報告的說法，指拍片是出於被告的個人意志（free will），沒有受脅，她是出於性滿足犯案，但「只是一小部分」。法官另追問，被告是否在片段中喚過兒子的名字。辯方確認。

對於辯方進一步求情，望法官考慮被告曾經歷童年創傷、承受丈夫家暴等；官指，接受被告有不幸的背景和童年、受丈夫虐待，但質疑事發時被告與丈夫分居、他並不在家，而且事件不是意外。辯方沒有補充。

事發時子女僅 1 至 4 歲

法官其後宣讀判詞，指事件牽涉被告 2 名親生子女，長子事發時僅 2 歲至 4 歲，片中見他以舌頭碰向裸身被告私處、對被告模仿性交動作，以及把陽具放入不足 1 歲的胞妹口中，而被告拍下過程。據「萬廣財案」等指引，涉事影片屬第二及第三級兒童色情物品。

翻查資料，第二級兒童色情物品，指影像顯示兒童之間進行性活動，或兒童獨自一人自瀆；第三級則指，影像顯示兒童與成人進行性活動，但沒有插入性器官。

官引辯方求情：

長期承受家暴、操控

法官繼而引述辯方求情，指被告在內地出生，曾在當地任職老師，本性淳樸天真（simple and innocent），直至後來經親戚介紹、認識後來結婚的丈夫，拋下一切隨他赴港，卻被他家暴、操控而改變，情況包括被丈夫禁止工作、需依賴他生活。丈夫有扭曲的性癖好，例如要求被告在家不准穿衣服及在子女面前性交，「長期承受此等扭曲的行為，亦扭曲了她」（Such prolonged distorted conducts distorted her.）。

辯方又提及，被告不否認有傳送涉案影片予丈夫，但稱是想藉此制止丈夫要她當着子女面前性交、對於沒能阻止丈夫的行為感羞愧；又指她 2024 年逃離丈夫，搬至另一處，他或有忿恨，形容丈夫報警的動機非常值得懷疑（highly questionable）。

翻查案情，短片拍攝時間在 2019 年至 2022 年，被告傳片予丈夫時間未明；兩人於 2024 年 5 月起處理離婚，丈夫於同年 6 月報警。

官指被告形同「獵食者」

官其後指，本案情況非常獨特，牽涉非常年幼的兒童，反駁指被告在本案的作為不是被「扭曲」，因她承認犯案時有性滿足的意圖、知悉是錯誤，以及是出於自己意志、沒有受脅，其丈夫也沒有要求她傳片。

法官斥，被告在求情信中「扮演受害人」，但她在本案中並非受害者，而她經歷童年創傷、受丈夫不當對待都不是犯案藉口。她是受過教育、獲得社工協助的人，同時亦是成年人、母親，就其對親生子女所做的事，她形同「獵食者」（predator），而且涉及重複犯案。

對於辯方求情稱，被告因本案還押而要與子女分離，是令人心碎的情況；官亦反駁指，令人心碎的，反而是男童經歷此等創傷後，仍對其母親即被告懷有無條件的愛。被告此時取出紙巾拭淚。

官：違誠信最嚴重一例

官續指，涉案影片極不雅（grossly indecent），被告涉違反身為母親的誠信，受害兩童年幼、不懂求助，也未到上學的年紀，外界難以發現，是違反誠信中最嚴重的一例。

法官遂就兩項「向 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」，分別以判監 30 個月為量刑起點，考慮過程曾拍片存檔手機、傳予丈夫等，加刑 3 個月。另外 3 項「製作兒童色情物品」罪，兩罪起點 15 個月，另一罪 12 個月。

官續指，考慮被告認罪，減刑三分之一，即兩項嚴重猥褻罪判監 22 個月，與另兩項製作兒童色情物品罪的刑期同期執行，惟涉及兩童的一項製作兒童色情物品罪 8 個月刑期分期執行，總刑期為 30 個月。

法律101｜何謂刑期「同期執行」？何時「分期執行」？

子女由社福機構託管

被告 W.C.T.（36 歲）被控 5 罪，包括兩項向 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，以及 3 項製作兒童色情物品罪。控罪指，被告於 2019 年 12 月 12 日至翌年 12 月 11 日之間某日，兩度在太子某單位向男童 Y 作出嚴重猥褻作為，兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；她另於 2021 年 12 月 12 日至翌年 12 月 11 日，以電話製作載有兒童色情物品的錄像。

庭上早前提及，被告生於內地，2016 年來港、2023 年獲香港身份證。她與丈夫 2016 年結婚，至 2024 年分居、展開離婚程序，期間兩人育有的 3 名子女與被告同住，現時 3 子女皆由社福機構託管。

案情指，涉案 3 片段，片長約 4 秒至 33 秒，由丈夫向警方遞交。警方於 2024 年 6 月拘捕被告。她警誡下稱，與丈夫會於子女面前性交，而 Y 當時模仿丈夫。她另知悉 Y 會模仿丈夫的行為，亦會在弟妹身上作出相關行為。

案件編號：DCCC90/2025