36歲母拍攝兩歲兒子口交等片段 認5罪還押候判 求情：非常羞愧

36 歲母親認兩歲兒子為她口交、拍攝兒子與女兒色情片段等，周二（14 日）在區域法院承認向兒童作出嚴重猥褻行為等 5 罪。官索取心理及精神科報告，而考慮子女年幼難獲得清晰記憶或說法，不索取創傷報告，押後至 10 月 28 日判刑，被告續還押。



被告的 3 名子女現由社福機構託管，聆訊期間，被告低頭哭泣。辯方求情指，她有真誠悔意，對事件非常羞愧，她是一名「好媽媽」，現要與子女分開已是嚴重懲罰，她從未打算把影片作商業用途，甚至幾乎忘記片段存在。官質疑說法。

案情：丈夫向警方交出片段

被告 W.C.T. 以普通話應訊，承認 5 項控罪。

案情指她於內地出生，2016 年來港、2023 年獲香港身份證。他與丈夫於 2016 年結婚後育有 3 名子女。長子 Y 於 2017 年出生、女兒 A 於 2021 年出生、幼子 B 則於 2023 年出生。

及至 2024 年，被告與丈夫分居，3 名子女與被告同住。2024 年 5 月時，二人開始離婚程序，一個月後，丈夫向警方提交涉案 3 段片段，分別歷時 4 秒至 33 秒。

案情：被告指長子模仿丈夫性行為

案情指，3 片段的內容包括被告赤裸下身、張開腿面向兩歲的 Y，Y 為她口交；Y 面向被告赤裸的臀部，並前後移動，臉部碰到被告臀部；4 歲的 Y 下身赤裸，把下體放近不足一歲的妹妹 A 口中。被告拍攝相關片段，並傳送予丈夫。

警方於 2024 年 6 月拘捕被告，她於警誡下指，與丈夫會於子女面前發生性行為，而 Y 當時模仿丈夫。被告案發時習慣在家不穿內衣褲，她知悉 Y 會模仿丈夫的行為，亦會在弟妹身上作出相關行為。

辯方：被告是「好媽媽」

與子女關係密切

庭上透露，被告的 3 名子女現交由保良局託管。

辯方提到被告有真誠悔意，對事件感到非常羞愧，她從未想過逃避責任，她是一名「好媽媽」，與子女關係密切，現要與子女分開，對她而言已是嚴重懲罰。她亦從未打算把影片作商業用途，甚至幾乎忘記片段存在。

區院暫委法官鍾明新質疑，被告忘記她曾作出如此「abhorrent」（令人厭惡）的行為？辯方強調，被告不打算使用片段。她案發時道德判斷有所扭曲，嘗試糾正自己，以成為更好的母親，希望將來與子女團圓。

官：肯定子女有創傷

考慮年齡不宜索報告

官下令為被告索取心理學家及精神科醫生報告。至於子女的創傷報告，官指肯定他們有創傷，但考慮到他們年幼，難以獲得清晰的記憶或說法，決定不索取創傷報告。

被告 W.C.T.（36 歲）被控 5 罪，包括兩項向 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，以及 3 項製作兒童色情物品罪。

控罪指，被告於 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日之間某日，兩度在太子某單位向男童 Y 作出嚴重猥褻作為，兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；她另於 2021 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日，以電話製作載有兒童色情物品的錄像。

案件編號：DCCC90/2025