36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在

現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。

噚日（16日），Angelababy喺社交網站上載幾張動態照片並寫上：「Hi✌🏻！冬天❄️😉 ​​​」，照片中嘅Angelababy化上日系混血感妝容，並戴上毛毛帽及毛毛頸巾，與室內向鏡頭擺出多個pose。呢個PO一出，唔少網民大讚佢好靚，及表示佢同初出道時嘅外貌冇分別，例如「媽呀，今夕是何年，完全沒變啊老婆，美超標了」、「啊啊啊啊啊姐姐！！完全是洋娃娃來的！！」、「啊啊啊誰分得清這是早期還是現在 」、「姐姐好有早期感覺，這個妝造美翻了！！！」、「今年到底多大！」、「混血baby回來了」、「我天今夕是何年，完全和早期一模一樣，太美了姐姐」、「寶寶，這個好有早期的味道！你跟20出頭有啥區別！！」、「太牛了 回歸千禧時代」、「我天太美了baby，完全有早期的感覺了啊 女神級別」及「這決定（確定）不是早期的嗎」等等。

Angelababy小紅書

