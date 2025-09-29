37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。

相中可見，朱晨麗著上藍色休閒裝束，「男友視角」回頭牽手，並留言話：「溫度剛剛好，時光也剛剛好，為你奉上應季的溫暖」，隨即引嚟唔少網民留言，例如「男友視角❤️？」、「伸手岀來，打算戴戒指嗎？」、「要公開了」、「幸福嘅朱朱❤️」及「congrats」等等。

