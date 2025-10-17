37歲梁洛施傳有愛情滋潤狀態Fit爆 運動裝曬零贅肉身材唔似三子之母

37歲梁洛施愛情滋潤下狀態Fit爆 運動裝曬零贅肉身材唔似三子之母

37歲梁洛施（Isabella）早年簽約英皇娛樂，曾發行5張專輯，慢慢轉型至演員，曾拍攝《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》等多部電影，2007年憑《伊莎貝拉》提名香港電影金像獎「最佳女主角」，不過梁洛施於事業爆發期之時選擇解約，為李澤楷生子。2009年，梁洛施為李澤楷誕下兒子李長治，當時佢僅21歲；翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，二人關係卻於2011年結束。不過，梁洛施曾於接受《魯豫有約》訪問期間提及自己完全冇後悔，因為當時嘅自己的確好愛對方，當遇到一個好愛嘅男人，就會想要有小朋友。對於與李澤楷嘅分開，梁洛施難過不已，直至2018年先完全走出情傷，慢慢回歸工作。事到今日，梁洛施亦有指已再次搵到幸褔。

去年11月，梁洛施與年長9歲內地導演兼演員馬浴柯喺北京咖啡廳約會，並手拖手離開。二人不時出雙入對，一同參加活動，越愛越高調。馬浴柯出身自藝術世家，中高畢業後隻身赴北京投考中央戲劇學院，不過卻名落孫山，過著北漂生活打工搵生活費，試過做洗車工人、送報員、酒吧侍應等等。未知係咪有愛情滋潤下，梁洛施狀態超Fit。日前，梁洛施於小紅書上載一段以「日常鍛煉」為題嘅短片，身穿背心運動裝嘅梁洛施，展示肩部、手臂及背部肌肉線條，大曬健身成果，零贅肉身材完全唔似係三子之母。

梁洛施小紅書影片截圖

梁洛施小紅書影片截圖

梁洛施小紅書影片截圖

梁洛施小紅書影片截圖

梁洛施小紅書影片截圖

梁洛施

小紅書圖片

小紅書圖片

梁洛施

梁洛施

梁洛施

