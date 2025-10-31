37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢

Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。
影片中佢表示今次係佢人生中首次到韓國整容，俾網民睇佢變臉嘅效果，並搞笑話：「今次你哋可以話我整容喇！」喺見醫生時，佢話自己向醫生要求「要整到好似全智賢咁」，之後佢就打抗炎抗敏針，而佢今次主要係注射膠原針，原因係隨住年齡增長佢臉頰凹陷，希望透過注射膠原針令臉頰飽滿。另外，佢仲喺眼角附近及鼻樑注射肉毒桿菌（Botox），並表示打鼻樑係好痛。完成療程三天後，佢嘅臉部仍有輕微紅腫。
林作亦有喺IG限時動態出PO，搞笑留言：「本人宣布，即時同裕美分手。我不容忍整容的女士。當初我維護你，今日你咁對我。我當初也係咁同我老母反面嘅。都7年了，就以此為契機吧！」並tag上林媽媽話：「媽我單身了！你恨到了！」及喺另一限時動態寫上：「本人現在極度憤怒。正在聯絡本人法律團隊，研究對此女人的追究。講了這麼多年不許整容，你XX在7年之際去整！你XX整又唔係整個胸，你整塊面把X！37歲有得點整啊佬嘢！我真係憤怒到一個點！我現在要出去飆車洩憤！」
