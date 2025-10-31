焦點

Klook大派5大獨家優惠　每日優惠低至$11起

Yahoo 娛樂圈

37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
裕美
裕美

現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作​，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。

影片中佢表示今次係佢人生中首次到韓國整容，俾網民睇佢變臉嘅效果，並搞笑話：「今次你哋可以話我整容喇！」喺見醫生時，佢話自己向醫生要求「要整到好似全智賢咁」，之後佢就打抗炎抗敏針，而佢今次主要係注射膠原針，原因係隨住年齡增長佢臉頰凹陷，希望透過注射膠原針令臉頰飽滿。另外，佢仲喺眼角附近及鼻樑注射肉毒桿菌（Botox），並表示打鼻樑係好痛。完成療程三天後，佢嘅臉部仍有輕微紅腫。

廣告

林作亦有喺IG限時動態出PO，搞笑留言：「本人宣布，即時同裕美分手。我不容忍整容的女士。當初我維護你，今日你咁對我。我當初也係咁同我老母反面嘅。都7年了，就以此為契機吧！」並tag上林媽媽話：「媽我單身了！你恨到了！」及喺另一限時動態寫上：「本人現在極度憤怒。正在聯絡本人法律團隊，研究對此女人的追究。講了這麼多年不許整容，你XX在7年之際去整！你XX整又唔係整個胸，你整塊面把X！37歲有得點整啊佬嘢！我真係憤怒到一個點！我現在要出去飆車洩憤！」

裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG影片截圖
裕美IG
裕美IG
裕美IG
裕美IG
裕美IG
裕美IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！

11

其他人也在看

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；

Japhub日本集合 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。

姊妹淘 ・ 2 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。

姊妹淘 ・ 33 分鐘前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」

姊妹淘 ・ 3 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意

甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意

曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜

2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜

從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！

《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！

戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李雲迪遭網紅指控　酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」

李雲迪遭網紅指控　酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」

「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮

尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮

尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人

張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人

[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...

今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家

Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家

台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦昊激罕與小哈利同框　1舉動獲讚：父愛滿滿

秦昊激罕與小哈利同框　1舉動獲讚：父愛滿滿

【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意

44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意

「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
林淑敏分享抗癌光頭照背後的信念與堅持 黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力

林淑敏分享抗癌光頭照背後的信念與堅持 黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力

為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，日前三位不同年齡層的癌症康復者分享自身經歷，包括年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）、對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞），透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
安德魯王子被剝奪頭銜　曾接待愛潑斯坦、性醜聞纏身　財富來源成謎｜Yahoo

安德魯王子被剝奪頭銜　曾接待愛潑斯坦、性醜聞纏身　財富來源成謎｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國王室周四（30 日）宣布，正式啟動程序剝奪安德魯王子（Prince Andrew）所有頭銜榮譽，通知他搬離溫莎王室住所。安德魯被指跟美國已故富商及性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，曾在溫莎皇家小屋招待對方；除被指控多次性侵，亦被質疑數十年維持奢華生活，財富來源成謎。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
史高斯告別講波　全力照顧自閉症兒子　

史高斯告別講波　全力照顧自閉症兒子　

曼聯名宿史高斯透露，為了照顧患有嚴重自閉症的兒子 Aiden，決定停止足球評述的工作。

Yahoo 體育 ・ 16 小時前
Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮

Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮

繼今年四月完成橫跨美加五大城市巡演後， Gareth.T 湯令山於昨日（10 月 30 日）首度登陸英國，在倫敦 O2 Shepherd’s Bush Empire 舉行由「棋人英國」主辦的《Gareth.T – Prince of Sadness》演唱會，不僅成為近年少數香港歌手，英國舉行演唱會門票全數售罄，現場一至三樓座無虛席，連地下站區亦擠得水泄不通，氣氛熾熱，展現 Gareth.T 超越地域的音樂魅力。

Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前