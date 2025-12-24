38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚

朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。

朱璇曾喺法國巴黎Cours Florent演藝學校修讀戲劇表演，呢所學校培養出國際巨星如伊娃格蓮（Eva Green）和柯德莉塔圖（Audrey Tautou）。朱璇喺2008年代表巴黎參選國際中華小姐勇奪冠軍簽約TVB，其後被安排出演《隔離七日情》、《造王者》、《情越海岸線》、《衝上雲霄II》和《張保仔》等劇集，大多飾演小三、情婦等角色。翌年，朱璇為電影《淚王子》擔任女主角，更入圍香港電影金像獎以及亞洲電影大獎最佳新演員。

除咗唔鹹唔淡嘅廣東話及性感形象，朱璇喺劇集《隔離七日情》與黃宗澤嘅激咀戲亦成網民熱話；不過，朱璇於2016年離巢TVB，同年轉投邵氏，翌年離開。朱璇曾經表示唔鹹唔淡嘅廣東話係佢喺香港拍戲嘅一大障礙，指好多嘢都做唔到，例如同人嗌交、做好奸嘅角色，自己一開口講嘢人哋已經笑咗。離開香港主流市場後，朱璇將重心轉向內地影視圈。2019年，朱璇與韓星李敏豪合作電影《小馬·弗洛伊德》；此外，喺羅天池主演嘅網絡大電影《極限拯救》中，朱璇飾演一位女兒被拐賣嘅母親，面對心碎時刻爆發嘅哭戲場面，極其揪心考驗演技，贏得觀眾讚譽。

朱璇微博

SARAH & JASON YouTube影片截圖

SARAH & JASON YouTube影片截圖

SARAH & JASON YouTube影片截圖

SARAH & JASON YouTube影片截圖

朱璇微博

朱璇微博

朱璇微博

