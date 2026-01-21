38歲童顏糖妹公開雪卵全過程 單身多年如買「生育保險」 閨蜜王敏奕幫手打針

38歲的歌手藝人糖妹（黃山怡，洋名Kandy）身型外貌仍如少女，但外表凍齡的她，如要生育就已經被稱為「高齡產婦」。糖妹為了保障未來生育機會與質素，日前在個人YouTube頻道拍片記錄自己雪卵經過，形容這是「人生大事」，去年生日後就決定送給自己一份有意義的生日禮物，稱這是一份「生育保險」，其閨蜜王敏奕更親自出手幫忙打針，更被大讚「好手勢」。

害拍打針的糖妹露出痛苦表情。（YouTube@糖妹Kandy）

糖妹稱自己雪卵的念頭考慮了三、四，並一直搜集資料，過程中亦有心理掙扎，幸好友黃美棋替她引薦到一間台灣生殖中心，她終於落實這項「人生大事」。糖妹稱雪卵黃金期是26至35歲，而她雖已是「3字頭」後期，但經過AMH測試，其證實卵巢庫存量依然優於同齡女性。

糖妹在雪卵過程中要打不同種類的針。（YouTube@糖妹Kandy）

影片中見到糖妹在全身麻醉下進行約40分鐘的取卵手術，最終取出44顆卵子，其中37顆是已成熟且可冷凍的高品質卵子。談及取卵感受，糖妹稱手術後在朦朧間曾感到強烈腹痛，而醫護即時為她打止痛藥緩解痛感，大讚整個手術過程中，醫護人員都非常細心周到。

在醫護教導下，糖妹也學會為自己打針。（YouTube@糖妹Kandy）

糖妹在雪卵過程中如備孕，她在影片畫面上表示「由於捱夜致腦下垂體功能過度活躍，本人需多打剎車針」，所謂「剎車針」，就是防止卵子在取卵前先自行排掉，而該種針是可由雪卵者自行在肚皮上打針。糖妹除了自己打，更請來閨蜜王敏奕幫手打針。王敏奕看到糖妹為自己打的針劑時，不禁大喊「Oh，My God！」，而她為糖妹打針前更拍拍對方肚皮，糖妹則大笑表示「嗰條唔係血管嚟」，兩人笑作一團。而王敏奕最終順利替糖妹打針，獲大讚手勢好，一點都不痛。

王敏奕看到糖妹為自己打的針劑時，不禁大喊「Oh，My God！」。（YouTube@糖妹Kandy）

至於雪卵費用方面，糖妹稱整個療程約需14至17萬台幣（約3.5萬至4.2萬港元），收費視乎不同項目而定，而卵子可在當地儲存10年，首年免費，第二年起每年收費約1.3萬台幣（約3,250港元）。

王敏奕為糖妹打針時，逗得她哈哈大笑，事後被讚好手勢，一點都不痛。（YouTube@糖妹Kandy）