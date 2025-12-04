38歲紋身師認旺角警署外牆塗鴉「8964」囚2個月 官稱刻意挑戰執法機關

38 歲紋身師涉今年 10 月，在旺角警署外牆塗鴉「8964」，被控一項「刑事損壞」罪。被告早前認罪，周四（4 日）在西九龍裁判法院判囚 2 個月。



辯方求情指，被告受酒精及分手影響而犯案，惟裁判官劉綺雲拒納其求情，指閉路電視片段可見，被告當日與同行人士有交流，步履如常，且被告「邊行邊望牆」，終在旺角警署外牆外站定塗鴉。官認為，被告刻意挑選位置塗鴉，藉此挑戰執法機關。

官拒納被告受酒精及分手影響

辯方求情時指，被告早前曾稱，「8964」為其前女友的出生日期，現欲澄清被告是因擔心該日子敏感，故編造理由。辯方又指，被告因醉酒及分手後的負面情緒而犯案，冀法庭考慮被告初犯及認罪，從輕發落。

裁判官劉綺雲判刑時指，法庭不會考慮被告塗鴉「8964」的背後原因，是否與政治有關。官續指，閉路電視片段可見被告與同行人士有交流，步履如常，不同意被告案發時受酒精及分手影響。

官稱，亦留意到被告「邊行邊望牆」，最終在旺角警署外牆外站定塗鴉，惟該位置與警署外牆的其他圖案有些距離，認為被告刻意挑選位置塗鴉，藉此挑戰執法機關，經認罪扣減後，判處被告監禁 2 個月。

曾稱「8964」為前女友生日

案情指，一名警察在今年 10 月 29 日巡邏時，發現旺角警署外牆有個 40 乘 30 厘米的「8964」及 7 米的黑線塗鴉，遂報案處理。警方翻查閉路電視片段，發現被告在同月 20 日凌晨曾到訪旺角的一間酒吧，及後與兩同行人士行經旺角警署時，被告突停下並有 4 秒的手部動作，三人隨後逃去。

警方同月 30 日，在九龍灣發現及拘捕被告。被告在警誡下承認在旺角警署外牆塗鴉，警員在其辦公室等地方，搜到被告案發時使用的麥克筆，以及當時所穿著的衣物。

被告另在警誡會面中，指他在醉酒下犯案，因其前女友的生日為 1989 年 6 月 4 日，他才在牆上塗鴉「8964」。

被控刑事損壞

被告孫梓然（38 歲，報稱紋身師），被控一項「刑事損壞」罪，指於 2025 年 10 月 20 日，在旺角警署外無合理辯解而損壞屬於香港政府的財產，即旺角警署外牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

WKCC5165/2025

