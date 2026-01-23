專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
399 家企業齊聚的「台北遊戲展 2026」將於 1 月 29 日開幕！展場平面圖公開
「台北遊戲展 2026」將於 2026 年 1 月 29 日（四）至 2 月 1 日（日），在台灣南港展覽館 1 館舉行。
作為新年第一場大型遊戲展，每年都備受矚目，Saiga NAK 也持續多年進行現場採訪報導。
距離「台北遊戲展 2026」開幕已不到一週，B2C 區域的展場平面圖正式公開。
「台北遊戲展 2026」展場平面圖公開
「台北遊戲展 2026」將集結來自 26 個國家與地區的 399 家企業。
現場將展出與發表超過 500 款遊戲，其中包含 100 款以上尚未發售的新作。
連續 4 年參展的任天堂，今年進一步擴大攤位規模，以壓倒性的規模展出多款作品。
發行商 JUSTDAN 也預計提供卡普空與 Spike Chunsoft 等備受期待作品的試玩展示。
以下為部分重點介紹！
任天堂
卡比的馭天飛行者
瑪利歐賽車世界
Nintendo Today!
JUSTDAN
惡靈古堡 安魂曲
魔物獵人物語 3 ～命運雙龍～
PRAGMATA（普拉格瑪塔）
超級彈丸論破 2×2
Bandai Namco Entertainment Taiwan
噬血代碼 II
艾爾登法環 褪色者版
我的英雄學院 All’s Justice
勇者鬥惡龍 VII Reimagined
雲豹娛樂（Clouded Leopard Entertainment）
空之軌跡 the 1st
Back to the Dawn ～突破・動物監獄～
凶亂馬凱主義
城市獵人
Game Source Entertainment
異邦人 Overlord
電車攻擊
THANKS, LIGHT.
Cygames
闇影詩章：Worlds Beyond
碧藍幻想 Versus -Rising-
光榮特庫摩
仁王 3
真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered
零 ～紅蝶～ REMAKE
HoYoverse
絕區零
心形耳環慢生活
Aniplex & JOYCITY
惡靈古堡 Survival Unit
勝利女神：NIKKE
桌上遊戲 Wonderland 區域
寶可夢集換式卡牌遊戲
遊戲王 OCG 決鬥怪獸
超人力霸王 卡牌遊戲
魔法風雲會
迪士尼 Lorcana 集換式卡牌遊戲
與東京電玩展、Twitch 攜手合作
此外，還準備了與東京電玩展合作的限定贈品，持該贈品前往東京電玩展 2026，即可獲得限定特典的連動企劃！
同時也將設置與 Twitch 合作的創作者專用休息區，促進台北電玩展魅力的對外發信。
主舞台將舉辦超過 15 項電競賽事等活動
主舞台「TGS STAGE」將與 ASUS 的電競品牌「Republic of Gamers（ROG）」合作，舉辦……
Nintendo Switch 2 遊戲交流會
「SD 鋼彈 G 世代 永恆」特別舞台
「勇者鬥惡龍 VII Reimagined」發售倒數特別企劃
「Delta Force」活動
「AKB48 Team TP（TPE 48）」現場演出舞台
……等超過 15 項電競賽事與舞台活動，預計將陸續登場。
今年內容依舊豐富的「台北電玩展 2026」將於 2026 年 1 月 29 日（四） 盛大開幕！
最新資訊可透過「台北電玩展 2026」官方網站、官方 Facebook「台北國際電玩展」等管道確認，活動期間也將於 Twitch(@tgslive)與 YouTube 頻道「Taipei Game Show」進行線上直播。
