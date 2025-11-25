小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
3C 標誌又要退場！中國充電寶極嚴新規範：有使用期限、提高安全要求，內行人爆料現有 7 成產能被淘汰
工信部新《移動電源安全技術規範》料明年 6 月實施，華為、寧德等協助制定。
充電寶爆炸或自燃事故在 2025 年多次發生，造成不少嚴重後果，起因更與國內電池品質監控有直接關係，因此相關的潛在安全風險變成中國監管部門的首要修正事項，也是今天消費者最關注的焦點。為了從根本上解決這個問題，中國工業和信息化部近日主導制定了被譽為「史上最嚴格」的《移動電源安全技術規範》。
據內地媒體藍鯨科技報道，工信部已於 10 月及 11 月多次組織相關研討會，集結了包括晶片、主板、電芯在內的約 300 家產業鏈供應商參與討論。一位參會企業負責人直言：「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確：達不到標準就不要繼續生產，因為總有一些企業能夠達標。」
內行人爆料現有 7 成產能被淘汰
根據參會企業負責人的預計，新標準已基本定稿，預計將於 2025 年 12 月公示，2026 年 2 月正式發佈，並定於 2026 年 6 月起實施。
新規一旦落地，其影響將是革命性的。最關鍵的改變在於，原有對移動電源的 (3C 認證規定將會全面失效，所有產品必須遵循更嚴格的新國標。業界人士估計，新標準的技術要求極高，預計將有近七成現有移動電源產能可能因為無法符合新標而被迫退出市場，標誌著行業迎來一次徹底洗牌。
極嚴苛新規，充電寶從「黑箱」到智能 + 透明
新國標針對移動電源的整機、線路板和電芯三大核心領域進行了數十項嚴苛改進，大幅提升了產品的透明度和安全性：
強化可追溯性：新標準將告別過去僅標註品牌方的做法，強制要求移動電源的外殼必須清晰標註「建議安全使用年限」和代工廠全稱。此舉不僅強化了產品的追溯能力，更有助於消費者了解產品壽命（例如：建議安全使用年限為 5 年），提升市場資訊透明度。
智能監測變強制：線路板方面，新規強制要求配備螢幕或連網 app，以便實時顯示電池的健康度、使用次數、充放電狀態等關鍵參數。這將使充電寶從一個「黑箱」設備，轉變為一個高度資訊透明設備。
史上最嚴苛的安全測試：在最核心的電芯部分，新國標引入了多項強化安全測試，旨在從源頭抑制電池熱失控的風險：
針刺測試： 引入更為嚴苛的測試要求。
熱濫用測試： 將測試條件從原本的 130℃ 維持三十分鐘，提升至 135℃ 維持六十分鐘。
過充電測試： 將過充電測試電壓提高至規定電壓的 1.4 倍。
新標準的制定過程嚴謹，由工信部提出並歸口，委託 SAC / TC588 (全國電子產品安全標準化技術委員會) 組織制定。從 2025 年 3 月至 10 月期間，中國電子技術標準化研究院的王曉冬、楊旭東、李澤林、何鵬林、耿振峰、劉冉冉，以及惠州市德賽電池有限公司、寧德新能源科技有限公司、欣旺達電子股份有限公司、華為終端有限公司等多家企業和科研機構共同完成了多輪試驗驗證工作，確保新標準的科學性和可行性。
独家｜“史上最严”充电宝安全标准曝光，3C认证全面失效，近七成现有产能面临淘汰
工信部就《移动电源安全技术规范》等2项强制性国家标准公开征求意见
“史上最严”充电宝安全标准曝光：3C 认证全面失效，强制配备屏幕或联网 App
帶「尿袋」北上要認清呢個 3C 標誌！小米、Anker 都不一定有，Belkin、Momax 港行確認合規
