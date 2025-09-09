【3COINS】人氣熱賣商品上架 手拉式攪拌器低至$18

3COINS有新一輪限量開搶產品，最平低至$18買手拉式攪拌器、涼感亮面防臭運動短襪等，還有多款家居用品上架，如多功能滾輪活動几、可摺疊水桶、旋轉式汽車坐墊、寬肩防變形衣架等，銅鑼灣門店已販售中，線上平台則在9月12日開售，門市現貨產品數量有限，售完即止。

日期：即日起至售完即止

地點：3COINS 香港銅鑼灣店 / 3COINS 線上平台

詳情：3COINS IG

