精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
3COINS「寵物被爐」日本熱賣！組裝易、棉絨捲起如枕頭，冬日為主子入手
3COINS日本最新推出寵物被爐，專為貓狗設計的暖窩，絕對是冬天必備恩物！
這款極簡萌物以木製，暖墊內裡加厚棉絨，無需插電卻保暖如爐，毛茸茸入口讓寵物鑽進去渡過暖暖冬日，宛如私人小堡壘。
寵物被爐組裝僅需3步組裝，棉絨捲起如枕頭，輕鬆收納，售價連稅為2,750日圓（約HK$138）。
