3COINS「寵物被爐」日本熱賣！組裝易、棉絨捲起如枕頭，冬日為主子入手

【Now Sports】阿仙奴贈賓福特雙蛋鞏固榜首位置，代價卻不小，中場迪勤懷斯與守將莫斯基拉俱傷出，令領隊憂心之餘，也提出控訴。阿仙奴本來已有一對正選中路守將加比爾及沙利巴養傷，而西班牙後衛莫斯基拉也在周三這場對賓福特的比賽半場退下火線。更令人憂心的是，中場大將迪勤懷斯（Declan Rice）在比賽尾段疑因小腿傷離場。「這顯然不是好消息，迪勤需要離場，我們不知道（傷勢），必須看明天的報告。」阿迪達賽後說：「迪勤可以步行，不能作賽。事實是，他作賽了很多分鐘，我們剛於周三晚作賽，然後又得在周六早上出賽。」阿仙奴周六作客剛升上聯賽榜第3位的阿士東維拉。其實阿迪達今仗已作出輪換，薩卡、艾斯與尤利安添巴都先列後備，他顯然為頻密賽序提出控訴：「休息，這是一個頗正面的用詞，我們不得不作出一些改變。己隊在各個層面都經歷非常艱難的一個星期，被要求3天後比賽，比對手少了一天的恢復時間。」「我們可以出賽，但如果人家能夠給我們多一點休息時間，以球員為福祉，使大家稍稍輕鬆一點就太好。」阿迪達續說。

now.com 體育 ・ 1 小時前