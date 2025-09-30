WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
最近 3coins 推出的一款 「懶人廚具」成功紅遍各大煮食群組，更被稱為「神級好物」，即睇內文：
日本雜貨品牌3coins 今年進軍香港，受不少港人歡迎。最近 3coins 推出的一款 「懶人廚具」更成功紅遍 Threads、IG 及各大煮食群組，更被稱為「神級好物」，只需在該微波爐多功能料理盒放入食材再入微波爐加熱，就能模擬煎、炒、煮、蒸等多種明火效果，輕鬆煮出不同菜式！
3coins多功能微波爐料理盒
這款微波爐料理盒售價為 $120（與日本售價 ¥2200 相約），一盒六用，功能包括煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯及加熱。外層採用鋁鋼物料配矽膠蓋，內層為黑色不沾鍋塗層，可承受高達 210 至 220°C 的高溫，適用於微波爐及洗碗機，清洗方便。料理盒附設詳細說明書及電子食譜，入廚新手甚至地獄廚神都能輕鬆上手。
Threads熱爆教學！微波爐整脆皮餃子、三杯雞
Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜，有人分享牛扒做法，「先用鹽和黑椒調味，然後直接放進去，先用3分鐘後拿出來翻面，再用1分鐘30秒」，更聲稱做出來的牛扒肉質嫩滑。另外，Threads上最簡單又熱門的莫過於金黃脆皮餃子，有網民指可以用高火加熱 5 分鐘後轉中高火再叮3 分鐘，即可整出香脆底的餃子。亦網民大推香煎三文魚食譜，只需將魚放入盒內覆蓋加熱 3 分鐘，再翻面叮多 2 分鐘，就能煎出金黃脆皮、魚肉嫩滑嘅完美效果，更建議用家可以向ChatGPT詢問瓦數時間。最厲害的是有網民挑戰三杯雞並表示非常滿意，「沒有油煙上色很完美的三杯雞只要七分鐘」。這款微波爐料理盒被稱為「懶人恩物」絕對是當之無愧。
圖片來源：palcloset.jp、threads@katie165、threads@kinmanx、threads@sleepykitten_jk、threads@closet.nanako
