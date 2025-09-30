香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

日本雜貨品牌3coins 今年進軍香港，受不少港人歡迎。最近 3coins 推出的一款 「懶人廚具」更成功紅遍 Threads、IG 及各大煮食群組，更被稱為「神級好物」，只需在該微波爐多功能料理盒放入食材再入微波爐加熱，就能模擬煎、炒、煮、蒸等多種明火效果，輕鬆煮出不同菜式！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

3coins多功能微波爐料理盒

這款微波爐料理盒售價為 $120（與日本售價 ¥2200 相約），一盒六用，功能包括煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯及加熱。外層採用鋁鋼物料配矽膠蓋，內層為黑色不沾鍋塗層，可承受高達 210 至 220°C 的高溫，適用於微波爐及洗碗機，清洗方便。料理盒附設詳細說明書及電子食譜，入廚新手甚至地獄廚神都能輕鬆上手。

廣告 廣告

香港有售 3coins 微波爐料理盒

Threads熱爆教學！微波爐整脆皮餃子、三杯雞

Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜，有人分享牛扒做法，「先用鹽和黑椒調味，然後直接放進去，先用3分鐘後拿出來翻面，再用1分鐘30秒」，更聲稱做出來的牛扒肉質嫩滑。另外，Threads上最簡單又熱門的莫過於金黃脆皮餃子，有網民指可以用高火加熱 5 分鐘後轉中高火再叮3 分鐘，即可整出香脆底的餃子。亦網民大推香煎三文魚食譜，只需將魚放入盒內覆蓋加熱 3 分鐘，再翻面叮多 2 分鐘，就能煎出金黃脆皮、魚肉嫩滑嘅完美效果，更建議用家可以向ChatGPT詢問瓦數時間。最厲害的是有網民挑戰三杯雞並表示非常滿意，「沒有油煙上色很完美的三杯雞只要七分鐘」。這款微波爐料理盒被稱為「懶人恩物」絕對是當之無愧。

Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜

Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜

Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜

Threads上有不少用家都爭相分享自創食譜

圖片來源：palcloset.jp、threads@katie165、threads@kinmanx、threads@sleepykitten_jk、threads@closet.nanako

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？