農曆新年就快到，又是時候要為屋企大掃除！3COINS由即日起至1月31日，推出限時網店優惠，大掃除系列產品買滿$399即減$30，全單買滿$599免運費，推介入手可以全方位清潔的3合1長柄除塵拖把、貼合手型易清洗的柔軟百潔布、附隔層的地拖收納盒等，齊齊執屋過新年！

【3COINS】大掃除系列家品買滿$399減$30（即日起至31/01）

【3COINS】大掃除系列家品買滿$399減$30（即日起至31/01）

【3COINS】大掃除系列家品買滿$399減$30（即日起至31/01）

【3COINS】大掃除系列家品買滿$399減$30（即日起至31/01）

【3COINS】大掃除系列家品買滿$399減$30（即日起至31/01）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/31 23:59

廣告 廣告

地點：3COINS 線上平台

詳情：3COINS IG

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso