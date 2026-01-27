3COINS香港第二分店2.6進駐葵芳新都會廣場！入手話題日本國民雜貨店居家及美妝品

去年進駐香港的日本國民雜貨店 3COINS，繼銅鑼灣之後在葵芳新都會廣場設店，成為品牌在香港的第二間分店，並預告會在 2 月 6 日開幕，各位喜愛日本雜貨的朋友，又多個地方消費了！

YAICHI 集團宣佈，3COINS 香港第二間分店，於 2026 年 2 月 6 日（星期五）進駐葵芳新都會廣場。繼 2025 年 7 月銅鑼灣首店取得熱烈迴響後，3COINS 進駐新界西與九龍交匯的重要社區，讓更多喜愛日本雜貨的朋友可以入手 3COINS 熱賣貨品。

銅鑼灣3COINS（官方圖片）

銅鑼灣3COINS（官方圖片）

3COINS 成立於 1994 年，總部位於大阪，現已在日本擁有超過 350 家門店，成為日本國內零售市場的重要品牌，很多遊日朋友都會到日本拜訪 3COINS 購入日系質感生活用品。去年進駐香港選址港島區銅鑼灣，今年就在葵芳新都會廣場，市民又多個地方可以入手心頭好。

經常在網上見到有人分享 3COINS 好物推介，從美甲燈、LED 化妝鏡、CCD 小相機、收納盒等日本雜貨，涵蓋生活各層面，現在會出沒在葵芳的 3COINS 迷可以鎖定 2 月 6 日，到現場搶購心儀好物了！

