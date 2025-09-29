3D 打印超跑在短短 5 天內創下 5 項賽道紀錄

Czinger 的 21C 超跑在連續五天內創下了五項官方生產賽道紀錄，為超跑的性能和耐久性樹立了新的標準。這款 3D 列印的車型在金色淘金活動中達成了這一壯舉。這場跨越加利福尼亞州的 1,000 英里（1,609 公里）旅程被拍成紀錄片，於加利福尼亞州卡梅爾的日落中心首映。這部長達 25 分鐘的紀錄片由 Luca Brinciotti 導演，並可在 Czinger 的 YouTube 頻道上觀看。

Czinger Vehicles 的首席執行官兼創始人 Lukas Czinger 表示：「通過加利福尼亞淘金活動，我們的目標是重新定義超跑的性能，並同時考慮賽道紀錄和道路耐久性。」這句話體現了 Czinger 對於超跑性能的堅持與追求。這種對性能的重新定義不僅僅是數字的堆砌，更是對於駕駛體驗的深刻理解，讓每一位駕駛者都能感受到超跑的魅力。

Czinger 21C 的記錄創造之旅始於 Thunderhill 賽道，當天的成績為 1:48.30，將基準時間縮短了 3.39 秒。第二天在 Sonoma 賽道，這款超跑再創佳績，以 1:35.05 的時間刷新紀錄，縮短了 0.70 秒。接下來在 Laguna Seca，21C 通過著名的螺旋彎，最終時間為 1:24.39，再次快了 0.36 秒。第六天在 Willow Springs 賽道，挑戰要求絕對的精準，這款車以 1:19.73 的成績完成，縮短了 1.35 秒。最後一站 The Thermal Club，21C 的表現更是令人驚嘆，以 2:03.17 的時間打破紀錄，驚人地快了 10.33 秒。所有的圈速均由 RaceLogic 使用其 VBox GNSS 系統及第三方證人進行驗證。

Czinger 21C 總共縮短了 16.26 秒的基準紀錄，這一成就無疑顯示了其卓越的性能和耐久性。駕駛員 Joel Miller 表示：「當 Czinger 團隊告訴我五天內創下五個圈速紀錄時，我知道這將是一次激烈的挑戰。」作為一名長期的 Czinger 開發駕駛員，Miller 也強調了這次挑戰的獨特性，稱從街道到五個不同的賽道，面對不同的溫度和配置，是一項驚人的壯舉。

這款雙座超跑搭載自家研發的雙渦輪增壓 2.9 升 V8 引擎，配合 4.4-kWh 的電池組，總輸出功率為 1,350 馬力。Czinger 21C 在各次創紀錄的過程中並未進行任何隱藏的升級，所有的運行都依賴相同的配置。其最高時速可達 253 mph（407 km/h），在這五天的活動中，這款超跑距離達到這一極限的速度並不遙遠。標準配置在高溫和設置變化下，表現出極高的耐受力，而其 3D 列印的部件則展現出卓越的耐久性。

Lukas Czinger 在旁觀察著他的願景逐漸成型，這位創始人及首席執行官將這一努力視為加利福尼亞對速度熱情的致敬。他表示：「我們希望重新定義超跑的功能，將賽道的優勢與日常駕駛相結合。」隨著這台車的優越性能得到驗證，Czinger 也展現了其在超跑工程領域的深厚實力。加利福尼亞淘金活動已成為 Czinger 在測試超跑工程極限的過程中，值得記錄的一個篇章。

