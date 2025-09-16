銀債開售｜專家建議抽 30 手
4人涉以空殼公司「洗黑錢」被捕 涉款26億元
【Now新聞台】4人涉嫌利用空殼公司「洗黑錢」被海關拘捕，涉案金額達26億元。
其中兩名被捕人任職找換店，同屬犯罪集團的骨幹成員，他們涉嫌透過同一間秘書公司，分別開設兩間及一間本地公司，報稱業務包括電子器材貿易、市場營銷等，然後在4間銀行開設超過50個戶口，在2023年8月至今年1月的一年半期間進行頻繁大額交易，以「快入快出」手法合共處理大約26億元，最大一宗交易金額涉及約2600萬元。
海關指，三間公司從來都沒有貿易報關紀錄，實質由兩名犯罪集團主腦操作。
海關財富調查科調查主任伍思齊：「這些交易對手報稱公司業務是海鮮、鐘表等，跟涉案三間公司也不相關，故此這些交易完全不合理，加上涉案三間公司銀行戶口如此大額資金進出，亦遠遠大於他們的報稅收入，這種不相稱的情況令這些交易更見可疑。案中兩名集團骨幹成員是找換店職員，作為金融從事員，理應對反洗黑錢法例及規定有相當認識，對於相關罪行的敏感度更高，但他們偏偏開立空殼公司以及相關戶口，在短時間內清洗大量懷疑犯罪得益，知法犯法。」
