4個巨型充氣卡通雕塑維港展出 不少市民到海濱長廊打卡(容裕礽報道)

【Now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑一連八日在金鐘對開的維港展出，吸引不少市民到海濱長廊打卡。主辦機構指，團隊對天氣變化有應變方案。

多啦A夢在陽光普照的一日「尋獲美好」，一邊趴在豆沙包上曬太陽，一邊吹著海風。

陪著他的不是大雄，而是芝麻街的Elmo及麥當勞的滑嘟嘟，看他們大字型躺在水泡上曬太陽，就知有多寫意。

旁邊LABUBU就趴在冬甩上，與未「長大」的自己合照，這個「萬人迷」吸引了大批「粉絲」，專程來「朝聖」。

深圳旅客金先生：「我是特意來的，我是為了LABUBU來，非常興奮、快樂，就是和LABUBU一起帶著公仔一起合照。」

Giselle：「看到這裡有這個活動就很想來，所以我們求爸爸媽媽這天可否讓我們來。」

Anya：「我覺得很感動又很美，我從來沒有見過這麼大的LABUBU。(會有多不捨?)這麼多。」

有人就從一而終，未被後起之秀吸引。

羅太：「當然是叮噹。(喜歡了叮噹多久?)超過50年，我結婚那天跟他(誕生日)一樣，一來到找到他已經開心。」

他們4個一連八日在金鐘添馬公園對開海域展出，最大尺寸有20米。

4個充氣雕塑到下月1日會在維港巡遊，由中環至北角及尖沙咀海旁辦個「巡迴粉絲見面會」。

為免前年巨型充氣黃鴨漏氣事件重演，主辦機構指會一直留意天氣，亦有應變方案。

策展商創辦人林樹鑫：「其實戶外的裝置全世界都明白，是有不同的可能性會發生。我們上年到瑞士又是做一個充氣雕塑，當時是一個下雪的情況，那個情況大家知道落雪是橫風橫雨、會變的，我們的團隊都是應付得綽綽有餘。」

充氣雕塑展出期間，添馬公園舉辦市集，要購票入場，設有遊戲攤位、餐飲區及紀念品區等，以不同熱門卡通、動畫及戲劇為主題。

#要聞