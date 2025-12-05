精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
4業主不遵從清拆令及修葺令 合共罰款逾29萬元
【on.cc東網專訊】4名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的法定命令，12月3日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共290,630元。
首兩宗個䅁涉及深水埗青山道一幢工業大廈公用部分簷蓬上的一個金屬支架，及旺角新填地街一幢商住大廈一個面積約11.5平方米的平台搭建物，上述僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向業主發出清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控，分別被定罪及判罰款共89,080元及74,590元，當中83,080元及64,590元屬就罪行持續的日數所判的罰款。
另外兩宗個䅁涉及旺角弼街一幢工業大廈一個改建成為迷你倉的單位，及旺角西洋菜南街兩幢商住大廈改動前樓梯的防護門廊。前者有關改建及加建工程阻礙逃生途徑及消防和救援進出途徑，後者改建工程影響樓宇的耐火結構，分別違反《建築物(規劃)規例》及《建築物(建造)規例》，屋宇署分別根據《建築物條例》第24(1)及第26條向上述業主發出清拆令及修葺令。該兩名業主沒有履行法定命令，故遭屋宇署檢控，分別被定罪及判罰款共69,760元及57,200元，當中57,760元及48,200元屬就罪行持續的日數所判的罰款。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 19 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 19 小時前
紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火｜多間外資大行取消聖誕派對 美銀取消年度最大客戶活動
大埔宏福苑五級大火，至今已造成159人罹難，包括一名消防員。根據媒體引述消息人士指出，多間跨國金融公司取消本月...BossMind ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 1 天前
客戶提170萬人民幣遇劫致失明 銀行稱保安沒看到
【on.cc東網專訊】河南鄭州一名男子近日發文控訴，他去年到中國農業銀行中牟白沙支行提取170萬元（人民幣，下同，約187萬港元）現金後，在銀行門口遇劫，和歹徒纏鬥近20分鐘，惟銀行工作人員和保安無動於衷，最後歹徒逃離現場，他的面部則受重傷，一隻眼睛失明。農行周on.cc 東網 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo
保安局局長鄧炳強去信《華爾街日報》（WSJ），指該報一篇針對大埔宏福苑五級火的社評〈No Fire Critics Allowed in Hong Kong〉偏頗及毫無根據，試圖抹黑詆毀香港，令人深感遺憾。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯舉行大選之際，前總統葉南德茲獲美國總統川普赦免引發政壇震盪，他因毒品走私被判45年徒刑。葉南德茲獲得特赦，被視為川普力挺這位前宏都拉斯總統所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。法新社 ・ 21 小時前
性侵兒童拍逾2.5萬影像 英幼兒園華裔員工認26罪
【on.cc東網專訊】英國倫敦一名華裔男子被控於幼兒園工作期間，性侵學童並拍攝大量不雅影像。他周三（3日）在伍德格林法院出庭，並承認26項控罪，法官將於下月23日判刑，警告他將面臨多年監禁。on.cc 東網 ・ 1 天前
半島精品節日限定店登場！大推Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋、朱古力聖誕倒數月曆、Miffy節日甜點
今年冬日，夢幻節日氛圍的半島酒店，在酒店大堂開設半島精品節日期間限定店，以「冬日奇緣」為主題，推出多款限量精品、甜點與禮籃，為佳節贈禮與相聚時刻增添可愛與溫暖感覺。事不宜遲，快來看看有什麼特色商品吧！Yahoo Food ・ 4 小時前
宏福苑大火增至159死 港警：發現疑似人骨需鑑定
（法新社香港3日電） 香港大埔集合住宅社區宏福苑11月26日發生重大火警，當地警方今天表示，火災造成的死亡數增加到159人，所有受影響的大樓都已完成搜索。宏福苑上週遭大火吞噬，成為1980年以來全球最致命的住宅大樓火災。法新社 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo
宏福苑火災令外界關注棚網安全，政府昨（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，如果外牆設有棚網，需即時將棚網下架，限周六或之前完成。紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
警破特大涉黃案 團夥廣州南站男廁留色情廣告
【on.cc東網專訊】內媒周二（2日）報道，廣東省廣州鐵路警方近日通過一張火車站的小廣告，破獲一宗特大傳播淫穢物品牟利案，在全國搗毀5處犯罪窩點、打掉3間技術運維公司，抓獲47名犯罪團夥成員；同步協調網信部門查堵5,653個涉黃域名，市場監管部門吊銷涉案公司營業on.cc 東網 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
漁護署3名職員遭蜜蜂螯 將軍澳田下山巡邏期間受傷 直升機送院治理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳大坳門路田下山今（4 日）發生蜜蜂螯人意外。據了解，三名年齡介乎 25 至 57 歲男子，為漁農自然護理署職員，3 人於上址一帶巡邏，期間遭受蜜蜂攻擊，分別導致頭部、頸部及背部受螫傷。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
西環寶翠園吊船傾側 兩工人被困半空 消防游繩救出｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】位於西環薄扶林道的寶翠園今（3 日）發生吊船傾側意外。下午近 3 時，警方接報寶翠園兩名工人在大廈外牆工作時，疑因吊船傾側「半天吊」被困半空。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港將成立獨立委員會調查火災原因 誓言打擊「破壞」團結的勢力
【彭博】— 香港特區行政長官李家超表示將成立一個獨立委員會，以調查這場香港近80年來最致命的火災，同時誓言要打擊「破壞」社會團結的勢力。Bloomberg ・ 2 天前
輸入勞工取代本地工人 酒樓遭制裁禁請外勞2年
【on.cc東網專訊】勞工處今日(3日)公布，對展能集團有限公司經營盈苑(酒樓)實施行政制裁，由2025年12月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。<br/>on.cc 東網 ・ 1 天前