4青少年涉用無線裝置干擾遊戲機 偷700張遊戲卡轉售圖利
【Now新聞台】4名青少年涉嫌用無線裝置干擾遊戲機，盜取超過700張遊戲卡轉售圖利，涉及金額約兩萬元。
檢獲的證物包括15張遊戲卡、銀包及手提電話等，警方在行動中拘捕3男1女，年齡介乎16至19歲。他們涉嫌在九月初於多間連鎖室內遊樂場使用無線裝置干擾遊戲機，令遊戲機在未投入代幣情況下吐出遊戲卡。警方指犯罪團伙成員分工明確，亦會挑選人流較少的時間犯案。
新界南總區重案組高級督察林雅思：「一名主要成員會接近特定遊戲機，用裝置進行干擾，令遊戲機不斷吐出遊戲卡。在這個過程中，其他團伙成員會在附近假裝玩其他遊戲機作掩護，負責「睇水」角色期間留意會否有職員經過被人發現，在成功盜取遊戲卡後，他們迅速離開，將獲得的贓物轉售獲利。」
