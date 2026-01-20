4 個月大男嬰疑遭外傭不當對待 腦出血抽筋後送院 據報警方拘捕兩名外籍女子︱Yahoo

男嬰需要插喉治療，頭部有兩處標記，疑似為受傷位置。

【Yahoo新聞報道】一名父親今日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。

據報指，警方 1 月 18 日接報，指一名約 4 個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑被不恰當對待。經初步調查後，警方拘捕兩名外籍女子，年齡為 28 及 45 歲，涉「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查。

父親在帖文中表示，事件已交由司法程序處理，現階段未能公開涉事外傭的個人資料。他希望公眾能為嬰兒集氣，冀兒子能渡過今次難關，及提醒家長加倍留意年幼子女的安全。

從父親上載的相片可見，男嬰需要插喉治療，雙眼顯得迷糊，頭部有兩處標記，疑為受傷位置。

