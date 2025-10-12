40年前醫生3度執刀！唐從聖失智母進手術房

▲唐從聖85歲失智母親3度進手術房動腦部手術，竟又是40年前醫生執刀，讓唐從聖忍不住讚嘆：「是奇蹟」。（圖／從從唐從聖FB）

[NOWnews今日新聞] 54歲藝人唐從聖的母親已高齡85歲，他的母親因為是患有小腦受損的失智症患者，所以分別在40年前及15年前動過腦部手術，不料近日健康再惡化，唐從聖也在昨（11）日於Facebook發文透露母親做了多個檢查後，還是決定動手術，但竟非常有緣份的由同一位醫生執刀動手術，他讚嘆：「同一位英雄三度出手相救的奇蹟」。

唐從聖昨日在FB曬出母親準備進手術室前的照片，寫下：「折騰了兩個星期、做了無數檢查，最後還是決定動手術」，透露母親在40年前及15年前分別接受過腦部手術，這次第3次竟都是同一位醫生，「這不只是緣分…更像是一場場與死神拔河的戰役中，同一位英雄三度出手相救的奇蹟」，他也感謝醫生及醫療團隊，並為母親打氣：「復原的路或許漫長，但有愛，有信念，有奇蹟同行，阿母，加油」。

▲唐從聖母親3度進手術房動腦部手術。（圖／從從唐從聖FB）

唐從聖母親再動手術 眾人齊為她打氣

許多人看到後，也都紛紛為母子倆打氣，演員王月表示：「英雄三度出手，就會三度守護。唐媽這次也一定會被救回來，因為奇蹟，一定會眷顧著你們」，張本渝也現身「祝福從媽平安過關」，網友們也都紛紛喊話「加油，祝早日康復」、「一切平安順利，健康快樂」等。

唐從聖全家照顧母親 細心陪伴延緩她認知退化

據悉，唐從聖母親在10幾年前被診斷出患有輕度認知障礙症，由於是在初期，所以家人一開始都沒察覺，這也讓唐從聖感到非常自責，而全家人為了照顧母親，3位兄姊都搬到同一個社區，輪流陪伴她，一起陪她出去、看醫生、旅遊等。

除此之外，唐從聖也讓母親做想做的事情，像是插畫課程或運動等。而在家人細心與耐心的陪伴之下，也成功延緩母親認知退化的速度，沒有進一步惡化，就連醫生都感到不可思議。而這次的手術，唐從聖也堅定表示會繼續與母親一起面對，陪她復原。

資料來源：唐從聖FB

