40歲漢山中醒來竟失憶 2個月後上新聞求助：我是誰？(有片)

40歲漢山中醒來竟失憶，2個月後上新聞求助：我是誰？

日本一名約40歲男子，7月被發現倒在島根縣山區，頭痛欲裂，醒來後卻完全喪失記憶，聲稱連自己的姓名也想不起來，隨身袋裡只裝著衣服、眼鏡、一把刀，以及約60萬日圓(約3.15萬港元)現金。他在山中獨自生活約3個星期，仍未恢復記憶，決定向警方求助，並在失憶兩個多月後登上電視節目，向公眾尋求幫助。戲劇化的遭遇立刻引起當地各界討論。

綜合報道，現在自稱「田中一」的男子，徹底失去今年7月之前的記憶，甚至不知道自己的名字。他只記得某一天感到頭痛欲裂，接著便在島根縣山區醒來。當時，他身邊有一個隨身袋，裡面有衣服、眼鏡與一個空錢包，沒有手機與身分證，卻放著一疊約60萬日圓的現金。為了等待記憶恢復，男子走到市區購買露營用品，在山中獨自生活，無奈約3星期後，腦中僅浮現大阪知名的固力果招牌與富士山等零碎片段，依然想不起自己的身分，只好島根縣警方求助，但警方動用各種方式調查，仍查不出任何身分線索。

網民質疑：他是想藉機出名吧？

「田中一」隨後依稀憑著記憶前往大阪，卻在街頭遭警方臨檢，因隨身袋裡被發現有刀，觸犯《槍刀法》而遭逮捕。男子被拘留10天後獲釋，並由警方移交給公益團體協助安置。他在團體協助下開始於大阪餐飲店打工，但兩個月過去，記憶依然沒有恢復。他也透露，自己醒來時就頂著現在的「雞冠頭」髮型，為了讓親友有機會認出他，他刻意一直保持這個造型。男子於2日出現在《朝日電視台》的新聞中，講述自己的離奇經歷，並呼籲觀眾若有相關線索能提供協助。消息一出，隨即在社群媒體掀起熱烈討論。不少網友驚呼：「簡直像電視劇情節」、「怎麼會帶著一大筆錢出現在山裡？」。也有人質疑其真實性，認為「他是想藉機出名吧？」、「感覺像一場騙局」。

