Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
40歲漢山中醒來竟失憶 2個月後上新聞求助：我是誰？(有片)
日本一名約40歲男子，7月被發現倒在島根縣山區，頭痛欲裂，醒來後卻完全喪失記憶，聲稱連自己的姓名也想不起來，隨身袋裡只裝著衣服、眼鏡、一把刀，以及約60萬日圓(約3.15萬港元)現金。他在山中獨自生活約3個星期，仍未恢復記憶，決定向警方求助，並在失憶兩個多月後登上電視節目，向公眾尋求幫助。戲劇化的遭遇立刻引起當地各界討論。
綜合報道，現在自稱「田中一」的男子，徹底失去今年7月之前的記憶，甚至不知道自己的名字。他只記得某一天感到頭痛欲裂，接著便在島根縣山區醒來。當時，他身邊有一個隨身袋，裡面有衣服、眼鏡與一個空錢包，沒有手機與身分證，卻放著一疊約60萬日圓的現金。為了等待記憶恢復，男子走到市區購買露營用品，在山中獨自生活，無奈約3星期後，腦中僅浮現大阪知名的固力果招牌與富士山等零碎片段，依然想不起自己的身分，只好島根縣警方求助，但警方動用各種方式調查，仍查不出任何身分線索。
網民質疑：他是想藉機出名吧？
「田中一」隨後依稀憑著記憶前往大阪，卻在街頭遭警方臨檢，因隨身袋裡被發現有刀，觸犯《槍刀法》而遭逮捕。男子被拘留10天後獲釋，並由警方移交給公益團體協助安置。他在團體協助下開始於大阪餐飲店打工，但兩個月過去，記憶依然沒有恢復。他也透露，自己醒來時就頂著現在的「雞冠頭」髮型，為了讓親友有機會認出他，他刻意一直保持這個造型。男子於2日出現在《朝日電視台》的新聞中，講述自己的離奇經歷，並呼籲觀眾若有相關線索能提供協助。消息一出，隨即在社群媒體掀起熱烈討論。不少網友驚呼：「簡直像電視劇情節」、「怎麼會帶著一大筆錢出現在山裡？」。也有人質疑其真實性，認為「他是想藉機出名吧？」、「感覺像一場騙局」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/40歲漢山中醒來竟失憶-2個月後上新聞求助-我是誰-有片-/595851?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法
繼哈利波特影城後，哈利波特在東京又有新攪作！亞洲最大規模的東京「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku）已於8月14日正式登陸原宿表參道，面積近一萬呎、樓高兩層，設計以「禁忌森林」為靈感，設有打卡位、互動展區、限定周邊等，還可吃到奶油啤酒雪糕、可愛的巴嘴餐包等，重現霍格華茲神秘氛圍，哈利波特迷不要錯過。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面
《鬼滅之刃》熱潮一浪接一浪！日本淡路島動漫主題樂園「二次元之森」（Nijigen no Mori）早前與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，參加者不但可沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面，完成活動後還能獲得限定原創紀念品！想知活動詳情及入場票價，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！網上優惠價購票 再送雪糕/機場快綫車票
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$150起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
警方籲慎防網上求職騙局 有男子中「刷單」陷阱失近600萬
警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。AASTOCKS ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 5 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
馬雲間接持股 雲峰金融大舉買進1萬枚以太幣
香港雲鋒金融公司周二 (2 日) 宣布，公司董事會已批准在公開市場購買以太幣作為儲備資產。截至公告發布，該公司已在公開市場累計買進 1 萬枚以太幣，總投資成本(含費用及開支達 4400 萬美元，資金來源於集團內部現金儲備，所購以太幣在財務報表中被列為投資資產。鉅亨網 ・ 1 天前