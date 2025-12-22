《40歲以上建議30歲大賽》Threads熱話題目，「過來人」整理5個建議：30歲後請學會「拒絕」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

最近刷 Threads，常看到一個熱門話題：《40歲以上建議30歲大賽》正式開始，今次請讓我以一個過路人的身份，分享我的建議。

我在 31 歲轉行，36 歲再轉行，37 歲結婚，38 歲出唱和選美，39 歲出品自己的戲劇表演。在很多人眼中，我的「時鐘」似乎調慢了，但對我而言，這才是最完美的 Timing。

1. 妳不是落後，妳只是在妳的時區裡

三十歲最容易感到窒息，是因為這個年紀開始會有人跑出，而當妳在拿別人的「結果」對比自己的「過程」，就會變得非常內耗。

但我想告訴妳：人生沒有落後，只有屬於妳的最佳時機。 我 38 歲去選美，是因為那時的我情緒最穩定，已經強大到可以勝過贏輸; 37 歲結婚是因為那時才遇到對的伴侶；38 歲出唱和 39 歲做自己的 show 是因為有錢可以做。這種狀態，20 歲的我不具備，30 歲的我還在掙扎。記住，不安全感要靠「行動」去消除，只要妳動起來，恐懼就會退散。

2. 儲蓄，是為了買回「不委屈」的權利

三十歲請開始認真儲錢。分清楚什麼是「想要」，什麼是「需要」。儲蓄的意義，不是為了存摺上的數字，而是確保妳在四十歲時，生活水平不需要建立在老闆的臉色，或是伴侶的照顧之上。

財富獨立，是女性最高級的自由。 當妳有底氣時，妳才有權利對不專業的工作、不健康的關係大聲說「不」。

3. 沒試過才叫遺憾

很多人怕轉行太遲、怕試錯太貴。其實，三十歲是最後的任性機會。我兩次轉行，在四十歲看來，那都不是浪費時間，如果沒有三十多歲時的任性與嘗試，我不會知道自己真正想要的是什麼。因為有過那些亂撞的經歷，到了四十歲，我才能精準地剔除雜質，集中火力收集自己的賽道，做自己真正想做的事。做過才會有經驗，沒試過才叫遺憾。

記得那年30歲特登拍照留念，當時正值單身轉行內心非常內耗，眼神都有點空洞混亂。現在想同過去的自己說一句: 「混亂的日子總會過，感謝您的勇敢， 10年後的你會過得很好。」

4. 愛情：選擇比努力更重要

三字頭面對年齡壓力，妳可能會心急。但選擇一個對的人，遠比為了趕進度而結錯婚重要。我在 37 歲才結婚的確比其他人遲，但現在卻非常幸福。

與其因為怕單身而遷就，不如利用這段時間好好修行。我一直有打坐的習慣，這讓我學會從內在找答案。當妳的情緒成熟了，妳自然能吸引到對的人，而不是在錯誤的劇本裡載浮載沈。

5. 人際關係的大掃除

朋友不需要多，三十歲後請學會「拒絕」。拒絕無意義的社交，是為了騰出空間給真正有用的人，和那個最值得投資的自己。

最後，請記住：四十歲其實還很年輕。妳現在所做的每一次保養、每一次運動、每一分儲蓄、每一次勇敢嘗試，未來的妳都會感謝現在的自己。

💡 給 30 歲女生的三句座右銘：

恐懼的解藥是行動。

輸不可恥，無試過才醜。

妳的價值，不需要由別人的進度表來定義。

