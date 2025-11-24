40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》

看着身邊四十歲的朋友，婚結了，孩子長大了，當世俗期待的任務逐一完成，正該把焦點放回自己身上時，公婆卻開始病了：進出醫院、日夜照顧、還要與夫家的兄弟姊妹周旋計較，弄得心力交瘁。許多人只有在埋怨身邊人事時才顯得「有衝勁」，直到某天猛然發現，那本名為「自己」的日曆，早已空白多年。

四十歲前，我們總在回應別人的期待；四十歲後，該是聆聽自己內心聲音的時候。那些「應該做」與「不想做」的拉扯，到了這個年紀，該學會溫柔地放下前者。

「為自己而活」不是自私，而是一種覺醒。你的世界，唯有你存在才會真正存在。就像一盞燈，你必須先亮起來，才能照亮身邊的人與事。有人問：難道放下對公婆的責任就是自私嗎？不是。我從不叫人忽略責任，但在照顧別人的同時，必須先顧好自己。完全的忘我不是偉大，顧好自己也不是自私，而是認清一個事實：當你連自己都忽略時，你能給予的，只會是枯竭的能量。

走過人生大半，「向死而生」才是最清醒的活法。時間有限，必須從過往一頭栽進單一角色的模式中轉變，學會調節與規劃，讓時間和角色分配更合理。快樂不是等來的，也不是誰能賜予的，它藏在每一個細小的選擇裡：可能是週末偷來三十分鐘，重拾生孩子後丟下的畫筆；也可能是為自己精心煮一頓講究的晚餐。當你開始把「讓自己快樂」視為責任之一，你會發現自己的力量遠比想像中強大，生活不再只有無盡的疲累。

就像來我教室上課的學生，她們家中各有煩惱，卻堅持每週抽兩小時來上課，享受專屬的「me time」。十個女人邊揉麵糰邊聊天，談奶奶腳痛、兒子為食、老公點滴，出爐時分享成功感的歡笑，然後帶着這份能量回家，繼續照亮身邊的人。

照顧好自己，從來不是為了逃避責任，而是為了更好地履行責任。當你在日曆上重新填上屬於自己的色彩，你會發現，原來照亮他人與照亮自己，真的可以同時進行。

