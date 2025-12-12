41歲戴夢夢生日宣布誕女 曾歷人工受孕之苦打過300針

戴夢夢（Renee）今日（12日）41歲生日，並正式宣佈已誕下女兒Brianna，並透露BB已出生兩星期，幸福滿瀉。

她指：「冇錯，我的小寶貝兩個星期前來到這個世界了，佢同大家say Hello。踏入不惑之年，沒有馬不停蹄一個月的生日慶祝，只是簡簡單單和家人吃了餐生日飯。我相信這份生日禮物是上天給我們最大的禮物，踏入凌晨12點，她已經跟我慶祝生日了，不讓我睡覺、好好和我慶祝一番。」

作為新手媽媽，她十分享受：「我們新手爸媽好似迷幻列車咁，同所有父母一樣都經歷緊照顧新生兒的階段。是的，照顧new born一點都不簡單，但是那種累及攰，心𥚃還是感到無價及甜美。」至於生日願望，戴夢夢就送給了女兒：「就是希望妳身體健康、快樂成長，爸爸媽媽愛你。」

戴夢夢與與圈外人Kyle於2021年結婚，今年8月宣佈懷孕。戴夢夢更表示自己屬高齡產婦，要透過人工受孕（IVF），打過300針排卵針才成功受孕誕下女兒。