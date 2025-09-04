41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材

現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。

早前佢出PO紀念大碟推出23周年，寫：「On GT4 我的個人專輯在 23 年前的今天推出了，這是那時在新世界中心的 billboard..其實我從沒告訴任何人，心裡面暗地裏很開心自己的專輯在HMV售罄同從沒on sale今天，和大家一起夜遊..#GT4 #夜遊中東mix #這女孩極勇敢#moment」，唔少網民都留言表示呢隻碟仲喺屋企及想再聽佢唱《夜遊杜拜》。

李蘢怡不時都會分享衣著性感嘅照片，好似近日佢就喺IG Story上載性感近照，身處遊艇嘅李蘢怡，戴上帽子及太陽眼鏡，著上黑色比堅尼，盡騷玲瓏浮凸好身材，狀態極佳。

