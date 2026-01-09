41歲菲傭稱不堪工作壓力虐待11個月大少主 判囚5個月

WhatsApp Image 2020-06-23 at 11.41.57.jpg

41歲菲傭初來港工作時，稱不堪工作壓力虐待僱主11個月大嬰兒，今日(9日)在東區裁判法院承認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。主任裁判官張志偉判刑指案情嚴重，被告違反誠信，而嬰兒當時身體非常脆弱，最終判囚5個月。

拉 扯嬰兒 上身及拍打背部

被告以A.J.B.作代號，承認於去年11月11日在跑馬地連道1號嘉蘭閣某單位，身為超過16歲而對11個月的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X。案情指，案發當日嬰兒的祖母發現他有嘔吐及頭部活動有異棣，嬰兒的母親遂翻看家中閉路電視，發現被告曾拉扯嬰兒的上身和頸部，及拍打其背部，並曾把他推倒及使其頭部撞到嬰兒床墊，於是報警。

辯方求情指被告首次來港工作，因不堪工作壓力及不適應工作環境而犯案，對嬰兒及其家人感到抱歉，幸好事件沒有對嬰兒造成嚴重或永久傷害。

案件編號：ESCC2946/2025

