41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。
外人看來全家幸福滿滿，但前日（11月15日）「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」竟成為微博熱搜，內地網絡瘋傳Linda已向加拿大法院提出離婚訴訟，令「鍾嘉欣婚變」成為熱門話題。而Linda同日現身沙田出席活動時淡然地否認婚變，笑稱「唔使理」，又形容丈夫以家庭為重，大讚是「110分的老公」。
Linda留港兩天完成工作後，立即趕回加拿大的家，然後全家總動員布置聖誕樹，更指他們已準備好。今年12月25日聖誕節是Linda與Jeremy結婚十周年，他們把各種吊飾掛到聖誕樹上，而Jeremy亦拿着自己名字的牌子放到樹上，照片可見屋內的壁爐上掛有五口全家福照片。
有網民留言為Linda加油，表示「謠言不攻自破！」、「勇敢面對！！加油！！支持你！！」；但亦有人質疑「點解全部見唔到樣？」，當中Linda打側了面，而三名孩子樣子亦遮蓋了，而Jeremy則是伸出手臂拿著名牌，露出幾條招牌鬈髮。照片擺拍味甚濃，但未能從表情中感受各人的喜悅，加上很多人喜歡造謠，網民恐怕婚變謠言未能止息。
