42工友被騙取「地盤三寶」 私隱公署籲提防假招聘廣告

年近歲晚，騙徒亦趁著節日氣氛愈加活躍。私隱專員公署在過去兩星期接獲42宗投訴個案，均涉及刊登虛假招聘廣告誘騙個人資料，全部與建造業界的職位空缺有關。私隱專員公署呼籲建築工友求職時提高警覺，在提供個人資料之前，核實招聘廣告及招聘者的真偽，以保障個人資料私隱。

42宗個案中，事主均為建築工友，他們從不同社交媒體平台及即時通訊軟件群組留意到招聘地盤散工的訊息，對相關的職位空缺表明興趣，並向訊息發布者提供個人資料，包括俗稱「地盤三寶」的香港身份證、建造業工人註冊證及「平安卡」的相片。當中有個案的事主亦提供了銀行戶口號碼予訊息發布者。其後，訊息發布者指示個別工友於指定時間在某港鐵站出口集合，惟最終沒有現身並失去聯絡。工友們擔心其個人資料可能已被不法分子濫用或作其他非法用途，故向私隱專員公署作出投訴。

私隱專員公署在接獲有關投訴後，已按既定程序跟進個案。私隱專員公署提醒市民，透過社交媒體平台及即時通訊軟件群組求職時應核實招聘者或中介身份，避免向來歷不明人士提供個人資料；了解對方收集資料的目的，僅提供必要資料，並在正式獲聘前避免提交銀行戶口號碼等敏感資料；保留所有與招聘相關的通訊紀錄，以便發生問題時追查；及留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，以加強防騙意識。

