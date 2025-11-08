鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。
據了解兩人並不認識
警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/42歲巴士女乘客疑被非禮-28歲男被捕/616485?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
