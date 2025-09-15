42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。

廣告 廣告

苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，但捱不過七年之癢，終離婚收場，（IG@joyfulck）

聽到苟芸慧回復單身，有男記者笑言：「即係可以追你？」苟芸慧呆了一下，隨即哈哈笑一笑，然後尷尬地說：「你哋真係……我要點樣答呢個問題呢？」其後表示現時很享受跟四隻狗狗相處嘅時間，同時希望將心思投放到工作上，「緣份嘅嘢就隨緣啦」。談及對未來對象的要求，苟芸慧表示要有愛心，又指喜歡狗狗的人一定是友善。至於能否接受小鮮肉，即很年輕的男子，她笑說：「我覺得唔好爭太遠，始終人與人溝通好緊要，最好就大家好明白對方。」至於最大年齡差距，她指接受到十年內。

苟芸慧是愛狗之人，表示享受與家中四隻狗狗相處時光。（IG@joyfulck）

苟芸慧積極投入工作，稱會為健康產品拍廣告，同時對拍劇亦有興趣，但表示舊東家無綫沒有跟她洽談，當記者追問「咁藍色ViuTV有冇搵你拍嘢？」，她則笑稱「我可能要將我電話擺喺social（社交媒體帳號）上面」。

離婚後的苟芸慧表示仍然相信愛情。（IG@joyfulck）

至於會否為了工作而走性感路線，苟芸慧即說「唔好啦，係嘛？我以前都唔算（性感）……無人睇㗎呢啲」，記者即起哄指「好多人睇㗎」，逗得苟芸慧笑過不停，但她仍堅稱「乜嘢年紀做返乜嘢年紀（事），會好啲囉」，換言之就是拒絕性感演出。