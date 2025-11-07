42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀

本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！

早在2023年11月22日阿Sa生日當天，Elvis便在IG上載兩人合照，阿Sa亦有留言回應。（IG@elvischunyinlam）

翻查兩人的社交平台帳號，阿Sa早前在IG發文表示今年家中多了兩位新成員，分別是貓貓芝麻妹妹和阿Boo妹妹；而Elvis亦在IG限時動態發布抱貓照，開心地公布：「I got a cat. Her name is Boo.」可見兩人已親密到共養一貓。而有報章報道，阿Sa與Elvis感情穩定，阿Sa亦已向身邊好友介紹男友，確認其地位。

阿Sa生日前爆出新戀情，看來她生日與聖誕都不愁寂莫。（IG@choisaaaa）

阿Sa前日在金鐘太古廣場出席品牌開幕活動時，表示今年會與同日生日的農夫成員C君一起慶祝，而當被問會否帶另一半出席飯局，阿Sa笑答：「呢個係一個秘密！」當再被問到會否挑選聖誕禮物給心愛的人時，阿Sa則稱會遲些回答，又指「我想保留一啲秘密」，並直認與Elvis感情發展順利，會擇日公開戀情。

Elvis是關智斌的健身教練。（IG@elvischunyinlam）

原來早在2023年11月22日，即阿Sa生日的正日，便在IG上載兩人於健身室的合照，當時Elvis 留言表示「Happy birthday ah Sa 🎈繼續努力做gym，預祝你演唱會順順利利，good show in January！」而阿Sa亦有回應帖文，表示「Thank you coach❤️」（感謝教練）。而Elvis亦是英皇藝人關智斌（Kenny）的健身教練，從他上載的生活照看到其社交圈子相當廣闊，不時在香港與美國間穿梭，更曾駕駛開蓬寶馬跑車，看來家境不俗。

阿Sa與關智斌一起跟隨Elvis健身。（IG@elvischunyinlam）

這是阿Sa第二次譜出姊弟戀，她於2010年與鄭中基離婚後，同年10月承認與年輕4歲的陳偉霆拍拖，至2015年分手。正當陳偉霆於上月18日在無預警下突然宣布跟中國超模何穗誕下一子後，阿Sa隨即傳出新戀情，看來兩人都各仍找到幸福。