42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。

綜合外媒報道，警方指被捕男子為 Tan Wai Lun，報稱無業，持中國及英國國籍。案情指，事發於去年 9 月 4 日晚上約 9 時，地點為札幌市中央區北 4 條西 6 丁目一帶行人路。警方稱，疑犯與女事主並不相識，事發前以不完整的日語上前搭訕，其後強行擁抱並作出猥褻行為，隨即逃離現場。

廣告 廣告

警方表示，女事主事後並無受傷，並即時前往附近警署報案。調查人員其後翻查案發地點一帶的閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份，並於 1 月 19 日將他拘捕。

曾於列車及巴士非禮被捕

報道指出，疑犯早前已因涉嫌在北海道新幹線列車及行駛中的巴士車廂內，非禮 10 多歲少女而被捕。警方進一步調查後，確認他亦涉及札幌市內的街頭案件，並再次採取拘捕行動。

警方透露，譚偉龍在接受調查期間否認指控，聲稱對相關事件沒有印象。