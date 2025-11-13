黑色星期五優惠大合集！
43天政府停擺結束 特朗普歸咎民主黨
美國歷來最長、為期43天的政府停擺周三結束。眾議院當天通過臨時撥款法案，總統特朗普隨即簽署生效。撥款法案在10月1日限期前未能在國會通過，除了影響聯邦僱員無糧出，導致政府服務暫停，還大為打亂了航空交通，因不少機場控制塔人員在無薪下停工，較為影響普羅大眾。特朗普簽署法案時將政府停擺責任歸咎民主黨，指該黨議員反對是出於政治動機，並呼籲選民在明年中期選舉懲罰民主黨。惟民調顯示，政府停擺執政共和黨的責任與民主黨相若。
參議院周一已通過經修定的臨時撥款法案，眾院休會期周三結束，最終以222票贊成對209票反對通過法案。因特朗普在表決前表態支持該法案，令共和黨內各派別議員團結對抗民主黨反對。民主黨眾議員則不滿參院同僚的讓步，未能確保奧巴馬醫保的補貼獲延長。特朗普周三晚簽署法案後，聯邦僱員最快周四復工，政府服務何時全面恢復暫未明朗。要處理的公務包括官員和軍人的薪水發放、各議案的撥款安排、貸款、合約審批等。特朗普稱，「我們絕不能讓停擺再次發生」，並批評民主黨人，指這不是治理國家的方式。
對經濟影響如同颶風破壞
美國政府停擺43天，是近7年來首次，也打破了特朗普首個任期、2018年的34天；1980年代的列根政府曾試過8天停擺，為期均較短。民主黨籍總統克林頓和奧巴馬則分別曾停擺21天和16天。白宮稱，因政府停擺，有關部門未有紀錄10月份就業和通脹數據，可能永遠都沒有，這都是民主黨的錯。有指這將影響投資者及政策制定。不過有指政府停擺對經濟影響有限和短暫，就如颶風和風暴造成的擾亂，但可能延誤貸款和審批程序，價值數百萬美元的聯邦合約或暫停。
民調：共和民主兩黨責任相若
特朗普指民主黨導致政府停擺，影響民生。但路透社民調顯示，兩黨中沒有贏家；50%美國人認為是共和黨的錯，民主黨則為47%。最新簽署的法案對政府的撥款只到明年1月30日，屆時或有另一場停擺。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/43天政府停擺結束-特朗普歸咎民主黨/618321?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
43天停擺終於結束！但美國政治危機才剛開始？
美國政府在歷經 43 天的史上最長停擺後，於周四 (13 日) 正式恢復運作。然而，導致此次停擺的政治分歧並未消失，國會兩黨之間的僵局仍深深盤踞在華府，使得政府重啟後的運作前景依舊面臨不確定性。鉅亨網 ・ 8 小時前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 1 天前
習近平將不出席G-20南非峰會 中美俄元首將集體缺席
【彭博】— 中國國家主席習近平將不出席本月晚些時候舉行的二十國集團(G-20)峰會，給面臨美國總統特朗普抵制的東道國南非帶來了又一則壞消息。Bloomberg ・ 15 小時前
塞爾維亞總統警告:歐俄爆發戰爭可能性增 各國正在備戰
烏克蘭表明年底前不會再就結束俄烏戰事與俄羅斯和談，俄方則批評基輔當局無意願促成和平。塞爾維亞總統武契奇警告，西方國家與俄羅斯之間的直接軍事對抗已變得不可避免，強調戰爭的可能性不再是假設，歐洲與俄羅斯爆發戰爭的可能性越來越大。 武契奇指出，歐洲各國包括羅馬尼亞、波蘭、芬蘭及一些小國都在備戰，正大規模地重新武裝，軍事開支快速增長，而俄羅斯亦在備戰，結果只有衝突，坦言塞爾維亞在這個局面中進退兩難，因此亦必須加強軍事準備。(ST)infocast ・ 20 小時前
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款
中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，這是打擊規避資本管制的跨境交易更廣泛舉措的一部分。Bloomberg ・ 1 天前
共和黨剛慶停擺勝利 醫保炸彈就炸了！專家：拒延醫保補貼恐成明年大選「送分題」
仍在為聯邦政府停擺「勝利」慶祝的美國共和黨人，正逐漸陷入一場始料未及的醫保「後遺症」，這場圍繞平價醫改補貼的政治博弈，恐將成為顛覆川普政府權力平衡的關鍵變數。 為重啟聯邦政府，共和黨領袖斷然拒絕了民主黨「保護歐巴馬醫改到期補助」的條件，此舉雖為政府節省了數十億美元開支，也契合共鉅亨網 ・ 4 小時前
安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商
荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商鉅亨網 ・ 13 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 1 天前
【專家分析】停擺結束！美經濟將現報復式增長
【Now財經台】美國總統特朗普(Donald Trump)快將簽署法案正式結束政府停擺，期間由於政府長時間停擺，近期嘅市場分析都係依賴民間數據，冇咗官方數據會唔會影響聯儲局嘅決策？隨著政府作復常，官方數據逐步出爐，市場對美國經濟前景嘅憂慮會唔會加劇？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰指，由於短期內官方會出返10月停擺高峰期嘅經濟數據，估計數值都會較差，加上11月且密歇根大學消費者信心指數跌至50.3，創新低，同埋預期第4季國內生產總值(GDP)將跌至1.5%，反映停擺影響美國市民消費及就業信心，但亦為聯儲局12月再減息提供條件，因此，就算經濟短期差少少，但喺減息憧憬下，市道亦唔會太差。Jason又估計，美國政府重啟後，明年第1季經濟數據將出現報復式增長。now.com 財經 ・ 22 小時前
內地傳干預中芯晶片分配 優先滿足華為等巨企需求
《華爾街日報》引述知情人士報道，內地先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際(00981.HK) 的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。報道指，中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而中國的科技公司也在紛紛採取變通辦法，如爭奪有限的國內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達(Nvidia)晶片。知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓AI模型。中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。知情人士說，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內infocast ・ 1 天前
華府動態：美國考慮關稅備選方案；又有中國實體和自然人遭制裁
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅 北歐多國擬組戰鬥機部隊｜Yahoo
歐洲多國視俄羅斯為地區安全威脅，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）就批評，中國大量資助俄羅斯的戰爭活動，增加了歐洲的安全威脅，亦對北約構成挑戰。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
中國或將迎來四年多來最長的消費放緩期
【彭博】— 中國的消費持續疲軟，或將呈現四年多來最長的增長放緩期，反映出政府雖然一再強調要擴大內需，實現這一目標卻困難重重。Bloomberg ・ 22 小時前
茂木敏充:已強烈要求中方妥善應對薛劍「斬首」言論
日本首相高市早苗早前指，如果「台灣有事」，可能屬於日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其後中國駐大阪總領事薛劍聲稱要將高市「斬首」。日本外相茂木敏充在加拿大出席完七國集團(G7)外長會議後表示，薛劍多次發表不妥當的言論，令人遺憾，已繼續強烈要求中方妥善應對，避免影響日中關係發展的大方向。 中國外交部早前批評，日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一中原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。(ST)infocast ・ 18 小時前
國際｜美眾議院通過結束聯邦政府停擺法案
美國眾議院通過一項臨時撥款法案，待總統特朗普簽署後，將結束聯邦政府43日停擺。Fortune Insight ・ 1 天前
俄爭取澳洲國會附近建新使館 澳洲高等法院判敗訴
（法新社雪梨12日電） 俄羅斯政府爭取在距離澳洲國會不到1公里處建新的大使館，澳洲高等法院今天判決俄方敗訴。澳洲高等法院今天判定這項法律有效，但澳洲政府也必須向俄羅斯支付賠償金。法新社 ・ 1 天前
中芯晶片傳奉命優先供應華為
《華爾街日報》引述知情人士報道，由於內地先進晶片的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際（0981.HK）的產出分配方式，試圖優先滿足科技巨頭華為，以及國家領軍企業的需求。華為利用中芯國際的技術，生產AI人工智能晶片。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。鉅亨網 ・ 1 天前
美國眾議院通過臨時撥款法案 稍後交特朗普簽署 結束 43 日聯邦政府停擺｜Yahoo
美國眾議院在當地時間周三（12 日）通過了臨時撥款法案，稍後將會轉交總統特朗普簽署，結束今次破紀錄為期 43 日的聯邦政府停擺。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺
（法新社華盛頓12日電） 白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天指出，川普希望在今晚簽署法案，結束這場民主黨造成的毀滅性政府停擺。法新社 ・ 1 天前