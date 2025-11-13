43天政府停擺結束 特朗普歸咎民主黨

美國總統特朗普 美國國會 臨時撥款法案 政府停擺

美國歷來最長、為期43天的政府停擺周三結束。眾議院當天通過臨時撥款法案，總統特朗普隨即簽署生效。撥款法案在10月1日限期前未能在國會通過，除了影響聯邦僱員無糧出，導致政府服務暫停，還大為打亂了航空交通，因不少機場控制塔人員在無薪下停工，較為影響普羅大眾。特朗普簽署法案時將政府停擺責任歸咎民主黨，指該黨議員反對是出於政治動機，並呼籲選民在明年中期選舉懲罰民主黨。惟民調顯示，政府停擺執政共和黨的責任與民主黨相若。

參議院周一已通過經修定的臨時撥款法案，眾院休會期周三結束，最終以222票贊成對209票反對通過法案。因特朗普在表決前表態支持該法案，令共和黨內各派別議員團結對抗民主黨反對。民主黨眾議員則不滿參院同僚的讓步，未能確保奧巴馬醫保的補貼獲延長。特朗普周三晚簽署法案後，聯邦僱員最快周四復工，政府服務何時全面恢復暫未明朗。要處理的公務包括官員和軍人的薪水發放、各議案的撥款安排、貸款、合約審批等。特朗普稱，「我們絕不能讓停擺再次發生」，並批評民主黨人，指這不是治理國家的方式。

對經濟影響如同颶風破壞

美國政府停擺43天，是近7年來首次，也打破了特朗普首個任期、2018年的34天；1980年代的列根政府曾試過8天停擺，為期均較短。民主黨籍總統克林頓和奧巴馬則分別曾停擺21天和16天。白宮稱，因政府停擺，有關部門未有紀錄10月份就業和通脹數據，可能永遠都沒有，這都是民主黨的錯。有指這將影響投資者及政策制定。不過有指政府停擺對經濟影響有限和短暫，就如颶風和風暴造成的擾亂，但可能延誤貸款和審批程序，價值數百萬美元的聯邦合約或暫停。

民調：共和民主兩黨責任相若

特朗普指民主黨導致政府停擺，影響民生。但路透社民調顯示，兩黨中沒有贏家；50%美國人認為是共和黨的錯，民主黨則為47%。最新簽署的法案對政府的撥款只到明年1月30日，屆時或有另一場停擺。

