43歲余文樂被網民野生捕獲 神態被指似老頭 曾坦承新陳代謝變慢

43歲余文樂早年以歌影雙棲發展，亦曾創立個人潮流服裝品牌，被喻為「千禧男神」，不過因驚恐症淡出幕前工作，直至去年復出登台演唱，唔少網民都表示余文樂已由型男變成油膩大叔。近日，有網民於小紅書貼出野生捕獲余文樂嘅合照，余文樂嘅顏值成為討論焦點。

該網民表示自己喺飯店食早餐時巧遇余文樂，寫道：「遇到6叔了！ ！余文樂也在這裡呀！在飯店吃早餐偶遇6叔，好幸運。因為怕干擾到他吃早餐，一直默默關注，最後還是合照啦，還穿了情侶的衣服哈#偶遇希望6叔一路666」 從照片中看到，余文樂身穿綠色拼藍色外套搭配黑色短褲及草綠色帽子，有網民問樓主余文樂係咪好靚仔，樓主則回應指：「非常有感覺。」不過，余文樂於相中嘅模樣明顯看起來浮腫，網民皆留言指余文樂滄桑疲倦：「神態太像老頭了」、 「這大細眼愈來愈嚴重」、「老頭樂」、「他年輕太帥了，現在感覺靈魂被吸走了」等等。

廣告 廣告

余文樂近年多次被指斷崖式衰老，佢喺7月份分享打網球片段時，就自嘲變老，坦言喘氣不斷及動作變慢：「新陳代謝慢了 只是停止了幾天就很快打回原形 只能盡力保持，有空就動起來。」

小紅書圖片

小紅書圖片

余文樂

余文樂

余文樂

余文樂

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！