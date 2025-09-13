43歲宋慧喬拍廣告美腿生輝 客串秀智新劇下月播

【on.cc東網專訊】韓國43歲女星宋慧喬繼話題劇《黑暗榮耀》後，夥拍孔劉及李荷妮合演的新劇《慢慢地，強烈地》，預計明年上架，雖然已有兩年未有新劇推出，但她在廣告界的地位從未動搖，早前她為代言鞋履品牌拍攝新寫真，大晒白滑美腿，十分吸睛。

而由《黑》編劇金恩淑執筆的新劇《許願吧，精靈》，將於下月3日上架，製作費高達400億韓圜（約2.25億港元），是一部奇幻浪漫喜劇，亦是「國民初戀」秀智與金宇彬繼《任意依戀》後，二度合演的韓劇。內容講述秀智把沉睡千年後甦醒的精靈金宇彬救出，隨着她的三個願望，引發連串衝突，攜手譜出浪漫戀曲。宋慧喬因為編劇金恩淑的關係，有份客串《許》劇，令人很好奇她會以甚麼角色登場！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】