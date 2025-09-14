44歲女星宣布離婚！爆前夫不認親生血緣

▲44歲中國女星孫菲菲宣布自己離婚，因為前夫拒絕承認兩人的親生骨肉，就算做了親子鑑定仍然翻臉不認，使她對這段婚姻完全心死。（圖／孫菲菲微博）

[NOWnews今日新聞] 44歲中國女星孫菲菲過去曾出演《北京我的愛》、《萍蹤俠影》等電視劇，曾被封為「第一古典美女」，不過她在2015年就淡出演藝圈，鮮少有公開露面。昨（13）日她在微博發文宣布將重回大眾視野，並透露自己已經離婚，原因是因為前夫拒絕承認兩人的親生骨肉，即使做了親子鑑定之後，仍然翻臉不認人，使她對這段婚姻完全心死。

孫菲菲被迫生下小孩 出生後前夫翻臉不認人

孫菲菲提及懷孕原本並沒有在自己的人生規劃中，但是在另一半的要求下，決定懷胎十月生下小孩，沒想孩子出生後，另一半卻不承認孩子是雙方的骨肉，也從來不願意抱孩子一下。

廣告 廣告

為了拯救這段婚姻關係，孫菲菲無奈帶著孩子去做了親子鑑定，最後報告出爐後，結果上大大的寫著「支持99.99%親子關係」，沒想到受過高等教育的前夫卻告訴自己：「這代表有0.01%的可能性不是自己的小孩」，話一說出口讓孫菲菲對這個人完全心死，堅持一定要跟眼前的男人離婚。

▲孫菲菲在前夫的堅持下生下小孩，沒想到孩子出生後對方卻翻臉不認帳。（圖／孫菲菲微博）

孫菲菲離婚恢復自由 前夫竟持續糾纏

因此在親子鑑定做完之後，孫菲菲向眼前的男人提出了離婚，沒想到卻被對方拒絕，不過她鍥而不捨的單方面提出離婚，2年的抗爭後，終於獲得了自由之身。

孫菲菲表示離婚之後，前夫多次傳訊息給自己，表示想自己跟兩人的小孩，讓她無奈地表示：「女孩子千萬別未婚先孕。」以免讓自己的未來栽在糟糕的另一半手上，「沒有必要假裝婚姻美滿的樣子，現在很好，謝謝朋友們一直以來的關注，做回自己，雖不完美，但很完整！」

資料來源：微博

更多 NOWnews 今日新聞 報導

辛尤里產前2周宣布離婚！H級辣模3個月短命婚玩完：決定去父留子

宋仲基再婚2年曝愛情觀！疑洩宋慧喬離婚原因 粉絲嘆：難怪分開

離婚蕾菈！前夫湯宇首露面：跟她還是好朋友 情斷內幕、現況曝光