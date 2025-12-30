44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產

新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。

林俊傑公開認愛23歲女網紅七七，惹來全網哄動。（IG@jjlin）

樣子甜美的七七與JJ相差21歲，但年齡無阻愛意萌芽。戀情曝光後，「林俊傑女友是誰？」成為網上熱搜題目，有自稱是七七的同學爆料，指她與JJ是在2023年底經友人介紹認識，而七七在美國帕森設計學院讀書，曾自稱是美籍華裔，但其實是廣東人，在內地做模特兒工作，本身亦是網紅。

林俊傑和女友七七曾被目擊在洛杉磯穿情侶裝逛街。（微博圖片）

據指七七家底絕不簡單，其父親是內地知名上市公司的老闆，她本人更繼承了母親可觀的遺產，傳她於東京、紐約、西雅圖等地都擁有房產，而林俊傑到日本旅遊時，亦是入住七七名下的豪宅，二人又曾被目擊在洛杉磯穿情侶裝逛街。

23歲女網紅七七不只年輕貌美，而且家底極厚。（IG@annalisaqiqi）

對於JJ突然高調認愛，有網民指七七上身服裝出現不自然皺褶，小腹微凸疑有喜。但JJ的經理人公司回覆台灣傳媒時代女方否認懷孕，至於認愛是否表示正籌劃婚事，公司僅稱：「他（JJ）現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

有傳林俊傑於2023年經友人介紹而認識七七，當年42歲的JJ比女友年長一倍，但無礙戀情發展。（IG@annalisaqiqi）