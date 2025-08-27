44歲阿嬌鍾欣潼罕晒泳裝造型 獲讚Fit爆：仍然是顏值顛峰

44歲阿嬌鍾欣潼罕晒泳裝造型 狀態Fit爆魅力十足獲激讚：仍然是顏值顛峰

「阿嬌」鍾欣潼最近分享一輯泳裝照片，已有多個月未更新過IG的她為網民送上驚喜，以索爆造型示人。

身型一直時肥時瘦的阿嬌近日修身成功，正在享受陽光與海灘的她換上了白色泳裝並頭戴海星髮夾，在靚景下大擺甫士。現年44歲的阿嬌獲網民大讚狀態Fit爆，指她的美貌仍然在癲峯，魅力十足！網民紛紛留言：「靚爆鏡」、「仍然是顏值顛峰」、「仙女下凡」及「真的有人可以美一輩子」等等。

